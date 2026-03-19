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Quem foi São José além das escrituras? Movimento propõe nova leitura do pai de Jesus

Movimento Consciência Suprema Una convida a um olhar mais profundo sobre essa figura histórica e espiritual

  • Por EdiCase
  • 19/03/2026 15h30 - Atualizado em 19/03/2026 17h18
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Nova reflexão proposta pelo movimento Consciência Suprema Una convida a um olhar mais profundo sobre São José Nova reflexão proposta pelo movimento Consciência Suprema Una convida a um olhar mais profundo sobre São José Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock

Celebrado em 19 de março, São José é tradicionalmente reconhecido como o pai terreno de Jesus e protetor da Sagrada Família. No entanto, uma nova reflexão proposta pelo movimento Consciência Suprema Una convida a um olhar mais profundo sobre essa figura histórica e espiritual, destacando sua importância como guardião da missão do Cristo.

Apesar de pouco mencionado nas escrituras, São José é descrito como um homem justo, sábio e silencioso, cuja presença foi fundamental para que a missão de Jesus pudesse se manifestar na Terra com segurança e estrutura. “José representa a força que sustenta, organiza e protege o propósito divino. Ele não foi apenas um coadjuvante, mas parte essencial de um plano maior”, destaca Kathya Mìlice, psicanalista acadêmica, sacerdotisa e mestra do Comando Santa Esmeralda.

José e a tradição espiritual antiga

De acordo com a visão do movimento Consciência Suprema Una, José teria pertencido a uma tradição espiritual mais antiga. Os chamados nazarenos, ou nazireus, eram consagrados a Deus e dedicados a práticas espirituais profundas, incluindo rituais de cura e elevação da consciência, como a imposição de mãos, hoje presente em diversas terapias energéticas.

Dentro dessa leitura espiritualista, São José é compreendido como um grande iniciado, um espírito de elevada evolução, escolhido ao lado de Maria para acolher e proteger aquele que viria a despertar a Consciência Crística na humanidade. Em algumas correntes espiritualistas, acredita-se ainda que o mestre Saint Germain seja uma das reencarnações de São José, reforçando a continuidade de sua atuação espiritual ao longo dos tempos.

“A encarnação do Cristo não foi um evento isolado. Ela exigiu a preparação de almas que sustentassem essa frequência. José e Maria foram escolhidos por sua sabedoria, pureza e alinhamento espiritual”, reforça Kathya Mìlice.

Sob perspectiva simbólica, São José assume o papel de guia, responsável por inserir Jesus no mundo material Imagem: Joan Sutter | Shutterstock

O arquétipo do pai e a psicologia análitica

Sob uma perspectiva simbólica, inspirada inclusive em conceitos da psicologia analítica, o arquétipo do pai representa aquele que conduz, estrutura e orienta. Nesse sentido, José assume o papel de guia, responsável por inserir Jesus no mundo material, ensinando valores como ordem, consciência e responsabilidade.

A reflexão também aponta que o nascimento de Jesus pode ser compreendido como a união de três forças divinas:

  • O amor profundo, representado por Maria;
  • A sabedoria e estrutura, representadas por José;
  • A vontade divina, manifestada no Cristo;

São José emerge como um dos pilares espirituais dessa história, sendo reconhecido até hoje como protetor das famílias, guardião dos lares e símbolo de fé que sustenta grandes missões.

Kathya Milice

Psicanalista acadêmica, sacerdotisa e mestra e iniciada comando Santa Esmeralda, Ordem Melchi tsedek, Ordem Maytreia, Irmandade das Rosas, Comando Santa Ametista e mentora. Desenvolve cursos e palestras sobre vertentes cabalísticas e consultoria Feng Shui, além de método próprio de leitura de alma, chamado tikun hanefesh, para correções de emoções dolorosas de experiências do passado com repetições no presente. Sua paranormalidade mediúnica é vidência e metapercepção humana. Especialista em angeologia. Sua mensagem ao mundo é: “Floresça e desfrute de teus frutos e ouça o teu coração”.

Por Rodrigo Almeida

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