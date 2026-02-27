Raposa-do-ártico: 7 curiosidades sobre esse animal que vive no frio extremo

Descubra como ela sobrevive a lugares com temperaturas extremamente baixas

A raposa-do-ártico é considerada um dos mamíferos mais resistentes ao frio Imagem: Alexey Seafarer | Shutterstock

A raposa-do-ártico é um mamífero carnívoro de pequeno porte que vive nas regiões mais frias do Hemisfério Norte, como o Ártico do Canadá, Groenlândia, Rússia e partes da Escandinávia. Ela é conhecida por sua aparência encantadora, com orelhas pequenas, focinho curto e uma pelagem muito densa, adaptada para enfrentar temperaturas extremamente baixas.

Apesar de ser vista como um animal “fofo” e muito popular em fotos e documentários, a raposa-do-ártico é uma verdadeira sobrevivente. Ela vive em um ambiente onde falta comida por longos períodos, há ventos fortes e a neve cobre quase tudo. Ainda assim, desenvolveu estratégias impressionantes para caçar, se proteger e manter o corpo aquecido. Veja!

1. Ela consegue sobreviver em temperaturas absurdamente baixas

A raposa-do-ártico é considerada um dos mamíferos mais resistentes ao frio. Ela pode suportar temperaturas abaixo de -40 °C sem entrar em colapso, graças ao conjunto de adaptações do corpo. Além da pelagem, ela possui gordura subcutânea e um formato corporal compacto, que reduz a perda de calor. Isso é importante porque, no Ártico, o frio intenso dura meses e pode ser fatal para animais sem proteção.

2. A pelagem muda de cor para camuflar na neve e no verão

Uma das curiosidades mais conhecidas é a mudança de cor da pelagem ao longo do ano. No inverno, a maioria das raposas-do-ártico fica totalmente branca, o que ajuda a se camuflar na neve. No verão, elas tendem a ficar com tons acinzentados ou marrons, combinando com o solo e as rochas. Essa transformação ocorre por causa da variação de luz e temperatura, que influencia o crescimento dos pelos. A camuflagem é importante porque ajuda a caçar e a fugir de predadores.

3. Ela tem a pelagem mais quente entre os animais terrestres

A raposa-do-ártico possui uma das pelagens mais densas do planeta. O pelo é tão eficiente que funciona como um isolante natural, mantendo o corpo aquecido mesmo com ventos congelantes. Os pelos são formados por camadas, com uma parte externa que repele umidade e uma interna extremamente fofa. Isso evita que o frio “entre” e diminui a perda de calor corporal. Essa característica é essencial porque o animal passa muito tempo em contato com neve e gelo.

As patas da raposa-do-ártico são cobertas por pelos, o que ajuda a protegê-la do gelo e a caminhar na neve Imagem: buchpetzer | Shutterstock

4. As patas são cobertas por pelos, como se fossem “botas” naturais

As patas da raposa-do-ártico também são cobertas por pelos, o que não é comum em muitos mamíferos. Essa adaptação funciona como uma espécie de “bota” natural, protegendo do gelo e ajudando a caminhar na neve. Além disso, os pelos aumentam a aderência, reduzindo o risco de escorregar em superfícies congeladas. Isso é importante porque o animal precisa percorrer longas distâncias para encontrar alimento. Sem essa proteção, o contato direto com o gelo poderia causar ferimentos e perda de calor.

5. Ela é uma das melhores “economizadoras” de energia da natureza

Durante os meses mais difíceis, quando há pouca comida disponível, a raposa-do-ártico reduz seus gastos de energia. O metabolismo pode se adaptar para que o corpo funcione com menos calorias, evitando o desgaste. Isso acontece porque o ambiente ártico é marcado por períodos longos de escassez, principalmente no inverno. A economia de energia é importante para garantir que o animal sobreviva até a próxima oportunidade de caça.

6. Ela segue ursos-polares para aproveitar restos de comida

Uma curiosidade impressionante é que a raposa-do-ártico muitas vezes acompanha o deslocamento de ursos-polares. Isso acontece porque os ursos são caçadores grandes e deixam restos de presas, como focas, no gelo. A raposa aproveita esses restos para se alimentar, especialmente em períodos em que caçar é mais difícil. Essa estratégia é importante porque reduz o esforço necessário para encontrar comida.

7. Ela enterra comida para consumir depois

A raposa-do-ártico tem o hábito de esconder alimento, enterrando partes de presas em locais estratégicos. Isso é comum quando ela consegue uma boa caça e sabe que poderá faltar comida nos dias seguintes. Esse comportamento é importante porque, no Ártico, nem sempre há presas disponíveis e o clima pode dificultar a caça. Ao guardar comida, ela garante uma reserva para emergências.