Reeducação alimentar: confira cardápio completo e saudável

Nutricionista indica refeições ideais para uma alimentação mais equilibrada

Conheça opções de alimentos saudáveis para consumir durante o dia Imagem: Chinnapong | Shutterstock

A reeducação alimentar é um processo que envolve mudanças na forma como uma pessoa se relaciona com a comida, a fim de alcançar uma alimentação saudável e equilibrada. Além de contribuir para a perda de peso e manutenção do peso ideal, ela traz diversos benefícios para a saúde. Entre eles, podemos citar a melhoria da digestão, prevenção de doenças crônicas, aumento da disposição e energia, fortalecimento do sistema imunológico e melhoria da qualidade do sono.

Por isso, a nutricionista Natália Colombo preparou um cardápio saudável para você incluir na rotina. Lembrando que, para a reeducação alimentar ser eficaz, o ideal é buscar o acompanhamento de um profissional. Assim, ele poderá avaliar o seu caso, estilo de vida e montar planos que se adaptem melhor à sua rotina.

Café da manhã

Opção 1

​1 fatia de pão integral 12 grãos com 1 colher de chá de manteiga de azeite ou geleia de frutas sem açúcar

integral 12 grãos com 1 colher de chá de manteiga de azeite ou geleia de frutas sem açúcar 300ml de suco de frutas natural com 1 colher de sopa de linhaça

​Opção 2

​1 ovo cozido ou mexido com 1 colher de chá de azeite de oliva e 1 colher de chá de gergelim preto

2 torradas integrais

200 ml de suco de romã ou suco de uva integral batido com 2 folhas de couve

Lanche da manhã

Escolha uma das opções abaixo

​Barrinha de cereais (sem ser diet e sem chocolate)

​ Frutas in natura , liofilizadas ou desidratadas

, liofilizadas ou desidratadas Barrinha de granola

Sementes de girassol ou de abóbora

Opcional

​200 ml de água de coco ou chá​

​​Salada de folhas verde-escuras para o almoço (Imagem: Elenadesign | Shutterstock)

Almoço

Opção 1

​​ Salada de folhas verde-escuras

de folhas verde-escuras 2 colheres de sopa de cenoura ralada

2 floretes de brócolis no vapor

3 ou 4 colheres de sopa de purê de mandioquinha (ou de mandioquinha cozida, ou batata-doce) com azeite de oliva

2 colheres de sopa de lentilha ou grão-de-bico

1 filé de peixe assado

Opção 2

​Salada de folhas verdes

1 colher de sopa de legumes variados cozidos

1 colher de sopa de grão-de-bico ​

​ 3 rodelas de tomate

1 colher de sopa de couve refogada

1 batata cozida (ou arroz integral)

1 filé de carne magra (patinho ou alcatra) grelhada ou assada

Lanche da tarde

Opção 1

​1 colher de sobremesa de semente de girassol

2 colheres de chá de uva-passa

2 castanhas-do-pará

3 macadâmias

1 damasco seco

Opção 2

​1 fruta com 1 colher de sopa de sementes de abóbora

Jantar

Opção 1

​Salada de folhas verdes com pepino em rodelas e tomate picado

2 colheres de sopa de batata-doce assada com alecrim e azeite

1 filé de peixe assado ou grelhado

Opção 2

​Salada de folhas verdes com tomate e beterraba

1 filé de peixe assado com brócolis, cebola, rodelas finas de mandioquinha, tomate picado e suco de limão

Maça aquecida com canela em pó (Imagem: Life morning | Shutterstock)

Ceia

Opção 1

​1 maçã aquecida no micro-ondas com gotas de limão e canela em pó

Opção 2