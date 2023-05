Reposição hormonal em homens: entenda como funciona e quais são os benefícios

Especialista explica como o tratamento pode favorecer a vida sexual e a prática de atividades físicas

Reposição hormonal favorece a disposição e a libido dos homens Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Não existe uma idade determinada para começar a reposição hormonal em homens, ao contrário do que antes era definido. A recomendação vai depender do que o indivíduo está sentindo, ou seja, varia de acordo com os sintomas, e dos níveis hormonais.

A ideia é que, se comparado com jovens, o nível está muito baixo e se existem sintomas referentes à baixa de testosterona, como queda da libido, ereções ruins, ausência de ereções matinais, baixa de humor, indisposição, sensação de fadiga, falta de energia, dificuldade para ganhar massa muscular e para emagrecer, entre outros, é preciso investigar.

Como funciona o procedimento?

A reposição hormonal pode ser realizada de três maneiras: de forma injetável com aplicações semanais; por meio de um gel transdérmico, usado para que a testosterona penetre na pele e seja absorvida pelo corpo; ou com a aplicação de implantes hormonais, que servem para liberar continuamente o hormônio definido para o tratamento de reposição hormonal. Cada método tem suas vantagens e desvantagens que podem ser abordadas com o médico, de acordo com as necessidades e a preferência de cada paciente.

Níveis de testosterona regularizados aumentam o desempenho em atividades esportivas (Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock)

Benefícios da técnica

Diversos benefícios podem ser alcançados com um tratamento de reposição hormonal masculina. Eles vão desde a vida sexual até a prática de atividades físicas. Entre as vantagens, estão:

Melhora da disposição;

Melhora do humor, considerando que a baixa do nível de testosterona pode ser confundida com depressão;

Melhor libido, ereção e desempenho sexual;

Maior performance esportiva;

Recuperação muscular melhorada;

Facilidade queima de gordura;

Facilidade na tonificação muscular.

Riscos do tratamento

Antigamente, acreditava-se que existia risco vascular. Porém, isso não é verdade, pois quem tem níveis baixos de testosterona apresenta um risco maior de desenvolver problemas vasculares, quando comparado a pessoas com níveis adequados.

Se a reposição hormonal for feita de maneira adequada, o risco que existe é um possível aumento da taxa de queda de cabelo, mas que pode ser facilmente controlado. A oleosidade na pele é outro fator colateral. Contudo, de forma geral, os benefícios do tratamento acabam sendo bem maiores.

Por Renato Lobo

Diretor-executivo da Clínica Sculpté, em São Paulo, médico pela Universidade de São Paulo e nutrólogo pela Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).