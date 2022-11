República Dominicana: conheça as belezas naturais e a cultura do Caribe

Confira opções de lazer, turismo e gastronomia no destino que é muito apreciado pelos brasileiros

República Dominicana é o destino ideal para casais e famílias Imagem: Shutterstock

A República Dominicana é um destino turístico muito apreciado pelos brasileiros. Santo Domingo e Samaná são algumas das localidades mais conhecidas da segunda maior ilha caribenha, mas Punta Cana é o ponto turístico mais visitado do país. São 48 quilômetros de litoral com praias de areias claras onde o Atlântico se encontra com o Caribe, da ponta norte em Uvero Alto até o sul de Cap Cana.

Repleta de coqueiros e com um mar degradê, quente e irresistível, a região é repleta de enormes resorts que oferecem o sistema tudo incluso e alguns hotéis boutique exclusivos. A maioria dos grandes centros de hospedagens oferece estrutura invejável de serviços com bons parques aquáticos e apartamentos exclusivos para casais. O destino também tem se consolidado como a escolha de muitas escolas, algumas delas do Brasil, para realizar a sonhada viagem de formatura.

Localização ideal para descansar e relaxar

Com sol garantido em mais de 320 dias ao ano, segurança e uma excelente rede de serviços e voos, Punta Cana é o roteiro preferido de casais em lua de mel e ideal para famílias com filhos. Mas a ilha não oferece apenas o sol, areia fofa entre os dedos dos pés e águas claras para nadar, pescar ou mergulhar. O local é também um destino para jogadores de golfe com mais de dez campos localizados ao longo de toda a sua costa.

Possui marinas luxuosas, restaurantes especiais e uma área de Wellness que abriga os melhores spas do país, incluindo os únicos Six Senses do Caribe. As diversas praias da região são um deleite para quem aprecia a vida tropical, onze delas certificadas com a bandeira azul da Fundação para a Educação Ambiental, para aproveitar todo o seu esplendor.

Desde as deslumbrantes Corales e Cortecito nos centros de surfe de Macao e Bávaro, repletas de lojas, esportes aquáticos e bares, até a isolada Juanillo, vão lhe conquistar definitivamente. Passe um dia longe da areia e você encontrará uma infinidade de aventuras no interior da cidade turística mais famosa da República Dominicana.

Melhor época para visitar

A melhor época para viajar para a República Dominicana é entre os meses de dezembro a abril, quando a estação está menos úmida e as temperaturas mais suaves. O país é bastante visitado por canadenses, norte-americanos, argentinos, italianos e brasileiros.

Como chegar

Apenas a GOL Linhas Aéreas faz voos diretos para Punta Cana. Companhias como Latam, Avianca e Copa Airlines fazem voos com escalas.

Turismo na República Dominicana

Península de Samaná

Projetando-se sobre a costa nordeste da República Dominicana e aquecendo-se nas águas do oceano, o paraíso natural da Península de Samaná é tão cobiçado hoje como era no século 16. Os piratas escondiam-se em suas florestas exuberantes repletas de palmeiras, praias isoladas e cavernas secretas, enquanto as tropas europeias e haitianas competiam pelas águas profundas dessa baía protegida.

O Aeroporto Internacional El Catey é a porta de entrada para Samaná. Os entusiastas por esportes de vela encontrarão instalações completas para embarcações de até 45,7m de comprimento em Puerto Bahía Marina, no extremo norte. Hoje em dia, Samaná é bem conectada por terra e ar, mas continua sendo o refúgio isolado e paradisíaco, em especial por suas praias selvagens, plantações de coco e florestas tropicais.

Suas montanhas e vales formam rios cristalinos que alimentam o Atlântico enquanto se precipitam em direção a praias de areias brancas que se estendem por centenas de quilômetros ao redor da costa rochosa da península. No caminho entre Punta Cana e Samaná, por terra avista-se a Cordilheira Central – a montanha mais alta do Caribe – chamada Pico Duarte.

Ilha Saona

Ilha de Saona tem praias repletas de coqueiros (Imagem: Shutterstock)

A Ilha Saona é realmente um lugar lindo, com mar azul turquesa, praias repletas de coqueiros com areias fininhas, mar transparente e um ambiente pra lá de especial. Chegando à ilha, o catamarã para a uma certa distância e uma pequena lancha vem buscar os turistas. Mas o melhor é lagartear ao sol, banha-se nas quentes águas cristalinas e ter a sorte de encontrar uma estrela do mar, pois a região é repleta desses lindos animais marinhos.

Saona fica protegida pela baía de Bayahibe, que tem um dos mais espetaculares mangues da República Dominicana. O valor médio do passeio é de U$120,00 por pessoa, incluindo transporte de 2 horas até o porto de embarque ida e volta, mais guia, barco, catamarã e almoço.

Santo Domingo

Uma dica que pode ajudar você a aproveitar ainda mais a sua viagem à República Dominicana é visitar a sua capital, a cidade de Santo Domingo. A cidade, que tem quase três milhões de habitantes, é considerada a mais antiga fundada pela Espanha nas Américas, e respira história e cultura. Com dezenas de edifícios centenários, não é difícil entender por que ela é a queridinha dos roteiros turísticos. Santo Domingo é banhado pelo Mar do Caribe, mas suas praias estão distantes da área central e colonial, sendo Boca Chica a mais famosa delas.

Parque Natural Los Tres Ojos

Mas a capital dominicana reserva muitas outras surpresas. O tour pode começar no Parque Natural Los Tres Ojos, localizado, mais precisamente, na região central da cidade. Este parque abriga quatro lagos subterrâneos dentro de cavernas. O legal é que, além do mergulho (que é incrível e uma experiência única), você pode fazer uma série de fotos nesta atração super diferenciada e especial.

Boca Chica

Boca Chica é a praia mais próxima de Santo Domingo, situada a uma distância de 20 km de carro de lá. Como Santo Domingo não conta com praia ideal para banho, muitos turistas e moradores da região acabam indo de carro até esta praia. O legal é que ela possui uma faixa de areia muito boa e um mar em um tom de azul cristalino, sendo ótima para relaxar com a família ou os amigos.

Atrativos históricos

Faro a Colón

Próximo ao parque Natural Los Tres Ojos fica o Faro a Colón, que é um monumento dedicado a Cristóvão Colombo. O interessante é que no interior dessa construção está uma tumba, composta por supostos restos mortais deste navegador.

Zona Colonial

Um dos lugares mais requisitados pelos turistas em uma viagem em Santo Domingo é a chamada Zona Colonial, considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. Por lá, você encontrará uma série de atrações, como construções arquitetônicas magníficas e outros atrativos.

Plaza España

Plaza España é o destino ideal para apreciar a cultura e a história local (Imagem: Shutterstock)

Você pode começar o seu tour pela Plaza España. Ela possui várias esculturas, prédios históricos, apresentações musicais, a estátua de Nicolás de Ovando (governador da ilha), o museu Alcázar de Colón, bares e restaurantes. Tanto para um passeio diurno quanto para um tour noturno, saiba que ela é uma ótima pedida para o seu roteiro.

Alcázar de Colón

Um palacete que no passado foi construído para servir como residência de Diego Colombo, filho de Cristóvão Colombo. Atualmente, ele é um museu. Lá, os visitantes têm a oportunidade de contemplar alguns objetos, vestimentas, mobílias e até estátuas de Diego e toda a família.

É uma verdadeira imersão na história. Já a Calle las Damas, ou Rua das Damas, é passagem obrigatória no roteiro, já que foi a primeira rua a ser projetada no continente americano. O nome dela faz referência às damas da corte espanhola, que desfilavam por lá com seus vestidos esplêndidos e pesados.

La Fortaleza de Santo Domingo

Também conhecida como ‘Fortaleza Ozama’, ela é uma fortaleza antiga, mas muitíssimo conservada, que tinha como objetivo fazer a proteção da cidade. Ela conta com um formato que mais se parece com um castelo medieval, com pedras originais e até mesmo canhões. Na parte central desta edificação é possível encontrar uma torre de aproximadamente 18 metros de altura, de onde se tem uma vista espetacular de toda a cidade. Portanto, não deixe de levar a câmera fotográfica ou o próprio celular para curtir este passeio.

Panteón de la Patria e Museo las Casas Reales

O Panteón de la Patria é um lugar de muita cultura e história. O local tem como função exaltar os heróis que batalharam pela Independência da República Dominicana, expondo isso através de bandeiras dominicanas, memoriais, brasões, símbolos e outros objetos. Já o Museo las Casas Reales é belíssimo e conta com um completo acervo sobre a história da colonização espanhola. Nele, você se deparará com arquitetura pitoresca, peças antigas, mapas, armas e muito mais.

Catedral de Santo Domingo

Catedral de Santo Domingo foi a primeira igreja construída no continente americano (Imagem: Shutterstock)

Não deixe também de visitar a deslumbrante Catedral de Santo Domingo, também denominada Catedral de Santa María la Menor. Com uma importância enorme, já que foi a primeira igreja construída no continente americano, ela tem uma beleza única, proporcionada pelos seus ricos detalhes e estilo gótico.

Quer um lugar gostoso para caminhar ao ar livre ou fazer um passeio noturno apreciando a cidade? Então não deixe de fora da sua lista de passeios em Santo Domingo a atração Malecón, ou calçadão, localizado entre o mar e a avenida George Washington. Lá estão vários hotéis e restaurantes de Santo Domingo.

Parque Independência

O Parque Independência é o local onde está situado o Portão do Conde, entrada da antiga muralha da Cidade Colonial. Muitos turistas gostam de dar uma paradinha neste portão para fazer uma foto de registro da viagem, então não perca esta chance. No Parque Independência você também encontra um mausoléu de mármore branco, onde estão os restos mortais dos fundadores da nação. Além disso, lá estão algumas opções de lazer e entretenimento, como restaurantes, lojas de souvenirs e outros.

Gastronomia da República Dominicana

Em Las Terrenas, as cafeterias francesas e as pousadas pitorescas dão lugar a boutiques, bistrôs e lounges com um elegante toque europeu. Porém, a península mantém sua herança cultural diversificada. Croissants à parte, você encontrará uma culinária rica em sabores de coco e frutos do mar, uma influência dos primeiros colonizadores das Ilhas Canárias e descendentes de imigrantes afro-americanos do século 18 que continuam a prosperar aqui.

Outro destaque gastronômico da República Dominicana, é a “La Bandera” – prato típico da culinária do país. É servido com arroz, feijão vermelho, carnes de vaca ou frango, acompanhado de banana da terra e salada. A banana da terra é chamada por lá de patacão. O nome é para remeter às cores da bandeira da República Dominicana que são: azul, vermelho e branco. Uma delícia que deve ser experimentada pelos turistas, principalmente no almoço.

Texto originalmente publicado na revista Qual Viagem (Edição 103, Ano 8, Setembro 2022).