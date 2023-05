Resgate do feminino na astrologia: entenda o que significa e a importância

O resgate desse lado representa a busca por uma humanidade mais justa e afetuosa

Resgatar o lado feminino é essencial para conquistar o próprio poder Imagem: Studio_G | Shutterstock

A astrologia vai muito além das previsões e sinastrias. Ela é também o conhecimento psicológico ancestral aplicado na saúde, no amor, nos relacionamentos, na família, no trabalho, nas finanças, na espiritualidade e no poder feminino – representado pela Lua, por Vênus e por Lilith. Segundo a astróloga Julie Marie, temos as três mulheres do céu em nós.

“A Lua é a esfera sensível e emocional; Vênus, a força afetiva e romântica; e Lilith, o feminino singular, que visa à libertação dos valores patriarcais e das dinâmicas de dominação. A astrologia permite a compreensão de como cada uma de nós vivencia essas esferas do feminino e, a partir disso, abre-se o caminho para o resgate do poder, através da percepção das luzes e sombras, dores e delícias, potências e desafios que o feminino de cada uma guarda”, conta.

Importância de fortalecer o feminino

Segundo a astróloga Julie Marie, resgatar o feminino é fundamental para resgatar o próprio poder, “uma vez que estamos todas em busca de vivermos na plenitude da nossa essência. Os valores femininos não se limitam às mulheres; a humanidade como um todo deve resgatar essa força para que possamos vivenciar um mundo mais afetuoso, pacífico e acolhedor, com energias que pulsam no feminino, força Yin”, explica.

Posicionamento de Vênus e Marte ajuda a compreender a afinidade entre os signos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Afinidades entre os signos

Conforme explica Julie Marie, na astrologia, para compreender aquilo que afetivamente contribui para a satisfação de uma pessoa, analisa-se Vênus e Marte do Mapa Natal, pois esses astros indicam desejo, atração, afetividade e encontro. Por isso, é difícil determinar a afinidade de alguém sem ver o mapa dessa pessoa. Contudo, a seguir, ela cita, de forma geral, as principais coisas que atraem as pessoas, conforme o posicionamento de Marte e/ou Vênus. Confira!

Áries

Atração por pessoas independentes.

Touro

Interesse por pessoas que transmitem segurança emocional.

Gêmeos

Encanto por quem se comunica e expressa o que sente.

Câncer

Atração por pessoas que se abrem para a intimidade.

Leão

Atração por pessoas que se valorizam.

Virgem

Interesse por pessoas que gostam de relacionamentos simples e funcionais.

Libra

Atração por pessoas totalmente abertas ao encontro.

Escorpião

Deslumbre por quem leva a relação de forma profunda.

Sagitário

Atração por pessoas inteligentes e cultas.

Capricórnio

Encanto por pessoas ambiciosas e dedicadas.

Aquário

Interesse por pessoas de mente livre e aberta.

Peixes

Atração por pessoas românticas, sonhadoras e sensíveis.