Rihanna está de volta ao cenário musical com novo hit

Relembre a trajetória de uma das maiores artistas do pop mundo

Rihanna lança música para a trilha sonora de ‘Pantera Negra 2’ Imagem: Shutterstock

Após 6 anos de hiato – e muitas especulações nas redes sociais –, Rihanna lançou nesta sexta-feira (28/10) uma nova música: ‘Lift Me Up’. A canção faz parte da trilha sonora do filme ‘Pantera Negra: Wakand Forever’ e é uma homenagem ao ator Chadwick Boseman, intérprete do herói no primeiro filme, que morreu em decorrência de um câncer em 2020. O single foi escrito pela cantora e por Tems, Ludwig Göransson e Ryan Coogler.

É o primeiro trabalho de Rihanna como artista principal desde janeiro de 2016, quando lançou o álbum ‘Anti’. Desde então, ela participou de projetos como o single ‘Lemon’, com N.E.R.D, e ‘Believe It’, com PartyNextDoor. No entanto, ambas as canções fizeram parte dos discos dos respectivos produtores.

Agora, tudo indica que Riri está volta para ficar. Inclusive, para marcar ainda mais o seu retorno, ela também será a estrela que comandará o show de intervalo do Super Bowl em 2023.

Nasce uma estrela

Nascida em Barbados, em 20 de fevereiro de 1988, Robyn Rihanna Fenty, mais conhecida como ‘Rihanna’, descobriu os seus talentos musicais cantando na escola, aos 9 anos. Aos 15, foi descoberta pelo produtor musical Evan Rogers. Menos de um ano depois, ela estava em Nova York gravando músicas para o presidente da Def Jam Records, Jay-Z. O talento da artista era tanto que impressionou a gravadora e rendeu um contrato e o lançamento de seu primeiro álbum, o ‘Music of The Sun’.

Primeiros sucessos

Em 2005, a artista lançou a música ‘Pon de Replay’, sucesso na plataforma de músicas iTunes, que alcançou a segunda posição da Billboard Hot 100 Estados Unidos. No ano seguinte, Rihanna lançou o segundo álbum, que vendeu mais de 3 milhões de cópias. No entanto, foi somente após o single ‘Umbrella’, do disco ‘Good Girl Gone Bad’, que a artista conquistou o mundo e se tornou um fenômeno musical.

O império de umas das rainhas do pop

Após emplacar grandes sucessos, em 2009, ela lançou a música ‘Run This Town’, produzida por Kanye West. A canção marcou uma mudança no estilo musical da cantora e a colocou novamente na segunda posição do Billboard Hot 100. ‘Rude Boy’ foi o single que tirou de vez a cantora da segunda posição e a levou ao topo dos Estados Unidos, inclusive, tornou-se a música mais tocada no mundo.

Depois, a colaboração com o rapper Eminem, ‘Love the way you lie’, alcançou o topo de vendas no iTunes. E, desde então, outros trabalhos, como os álbuns ‘Lound’, ‘Talk That Talk’, ‘Unapologetic’, ‘Greatest Hits’ e ‘Anti’, fizeram da artista um dos nomes mais prestigiados do cenário musical.

Rihanna é artista feminina mais ouvida no Spotify (Imagem: Shutterstock)

Prêmios recebidos por Rihanna

O sucesso de Rihanna rendeu a ela diversos prêmios e indicações, não é à toa que, em abril de 2017, ela foi considerada a cantora mais influente da década pelo website Pitchfork. Na lista de premiações, estão:

Primeira artista a ultrapassar 100 milhões de vendas de single nos Estados Unidos pela RIAA (Recording Industry Association of America);

Artista feminina com mais streams no Spotify;

Diversos prêmios de ‘Melhor Artista’ e ‘Melhor Álbum R&B’ na Billboard;

9 Grammys;

8 VMAs.

Lado atriz

Entre hits, premiações e produções musicais, Rihanna também se aventurou no universo cinematográfico e, em 2006, participou de ‘As apimentadas: tudo ou nada’. Após a estreia nas telas de cinema, a cantora atuou nas seguintes produções:

Katy Perry: Part of Me;

Battleship;

The Last Dragon;

Home;

É o Fim;

Annie;

Oito mulheres e um segredo;

Tudo ou nada;

Valerian e a Cidade dos Mil Planetas.

Linha ‘Fenty’

Empreendedora nata, Rihanna explorou novas possibilidades e, em 2017, lançou a própria marca de cosméticos, ‘Fenty Beauty’, em parceria com a Kendo, incubadora de beleza do LVMH (empresa especializada em artigos de luxo). Não satisfeita, tempos depois, a cantora anunciou também a coleção de lingeries ‘Savage X Fenty’ e a marca de skincare ‘Fenty Skin’. Agora, para matar a saudade dos fãs, a artista está de volta, e no melhor estilo!