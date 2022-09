Rock in Rio: 5 dicas de maquiagem para arrasar no festival

Maquiadora ensina técnicas para fazer com que a make dure por mais tempo

Dicas para fixar a maquiagem por mais tempo Imagem: Shutterstock

A segunda rodada de shows do Rock in Rio começa nesta quinta-feira (08/09). São, ao todo, 4 dias de puro som, com os mais diversos estilos de músicas e atividades. Para os amantes de maquiagens, é o momento ideal para deixar a imaginação correr solta, e caprichar na caracterização.

Com tantas horas de duração dos shows, não é tarefa fácil manter a fixação da maquiagem. Para te ajudar a manter o look impecável durante todo o festival, a maquiadora Renata Meira lista algumas dicas. Confira!

1. Limpe a pele

Antes mesmo de começar a produção da make é preciso realizar uma preparação. Por isso, o primeiro passo é limpar bem a pele antes de começar a aplicação dos produtos, pois isso ajudará na durabilidade e fixação da maquiagem.

2. Invista em uma base de qualidade

Segundo a maquiadora, as bases de alta cobertura não são indicadas para esse tipo de evento, já que esses produtos não deixam a pele respirar. “Hidrate muito a pele, use sérum, hidratante e filtro solar. Evite base de alta cobertura ou grandes camadas para deixar a pele respirar. Se preferir, utilize um filtro solar com cor”, recomenda a profissional.

3. Utilize água termal

A água termal ou fix plus ajudará na fixação dos produtos, e não deixarão a pele craquelar.

Molde das sobrancelhas ajuda a destacar os olhos (Imagem: Shutterstock)

4. Destaque os olhos

Ouse nos olhos esfumados e marcantes, afinal, o momento pede! Corrija abaixo das sobrancelhas com base e lápis apropriado. “As sobrancelhas são o molde do nosso rosto, e tratá-las com amor ajuda a conseguir um olhar maravilhoso!” comenta a profissional.

5. Passe pó na pele

Após finalizar a make, opte por pó compacto para selar bem a pele e criar um bom contorno, sempre com cuidado aos excessos. Ao finalizar, borrife fix plus ou água termal. O resultado será uma maquiagem mais suave, mas com grande durabilidade.