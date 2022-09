Romantismo: veja resumo sobre as características e o contexto histórico

Aprenda sobre o movimento artístico e literário que valoriza a subjetividade, o sentimentalismo e o nacionalismo

Goethe e Schiller lideraram o romantismo alemão Imagem: Shutterstock

O romantismo originou-se na Europa no século XVIII, mais precisamente na Alemanha, com a publicação de “Os sofrimentos do jovem Werther”, de Goethe, em 1774. “Na Inglaterra e na França, autores também se dedicaram a uma mudança radical na produção artístico-literária, rompendo com a tradição clássica que imperava na Europa”, explica Diego Marsalla Toscano, professor de Língua Portuguesa do colégio Marista.

Contextos históricos presentes no romantismo

O romantismo foi uma expressão ímpar dos valores de uma sociedade burguesa que ascendia ao poder político, sendo esta escola artística entendida como uma revolução em busca da liberdade de criação e expressão.

Revoluções da época

Revolução Industrial (Inglaterra): substituição da produção artesanal pela industrial. Nova classe: o proletariado (radical mudança no estilo de vida).

Revolução Gloriosa (Inglaterra): institui a declaração de direitos, limitando os poderes do rei às prerrogativas do parlamento.

Revolução Francesa: tomada do poder político pela burguesia. Ideais revolucionários de liberdade e igualdade.

Romantismo no Brasil

Começou em 1836, com a publicação de “Suspiros poéticos e saudades”, de Gonçalves de Magalhães, e terminou em 1881, com o início do realismo. “Saudades do passado, infância feliz, natureza idealizada, um mundo de harmonia e beleza, constituem alguns dos temas do romantismo brasileiro”, comenta Elaine Lopes, professora e coordenadora do colégio José Vieira.

Primeiras obras românticas no Brasil datam o final da década de 1830 (Imagem: Shutterstock)

Contexto social brasileiro durante o romantismo

O Brasil vivia as primeiras duas décadas após a Declaração da Independência. A autonomia política apontava um sentimento nacionalista, que se distanciava muito da cultura portuguesa. Diego Marsalla Toscano esclarece que os primeiros anos de instabilidade política do I Reinado e da Regência serviram de “pano de fundo” para as produções das primeiras obras românticas, que datam do final da década de 1830.

Características do romantismo

Liberdade de expressão e de criação do indivíduo, começando a valorizar a capacidade inventiva do artista.

Emoções e sentimentos extrapolados, principalmente dores e angústias amorosas.

Sedução pelo mistério, pelo sobrenatural e pelo universo dos sonhos.

Nacionalismo, historicismo e medievalismo: exaltando os valores e os heróis nacionais.

Valorização das fontes populares e utilização da tradição nacional.

Pessimismo, individualismo e egocentrismo.

Melancolia (tédio de viver), conduzindo às diversas formas de escapismo.

Principais obras