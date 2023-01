Saiba como a alimentação pode melhorar a sua memória

Conheça os nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do cérebro

Alimentação adequada favorece a memória Imagem: Shutterstock

Assim como os outros órgãos do corpo, o cérebro também precisa de nutrientes específicos para funcionar de forma saudável. Determinados alimentos são capazes de melhorar a memória e a concentração. Muitas vezes, nosso organismo manda alertas para dizer que está faltando nutrientes. Esquecimentos frequentes e falta de concentração podem ser alguns desses sinais.​

“Nosso cérebro é constantemente estimulado e exposto a uma grande carga de informações, conhecimentos, emoções e estresses. Para administrar todas essas exigências, ele deve estar, no mínimo, bem nutrido para dar conta das tantas demandas”, afirma Fernanda Alves Dias, nutricionista clínica e esportiva.

Nutrientes essenciais para o cérebro

A nutricionista Gabriela Mendes Taveiros explica que, além de a alimentação saudável ser importante a fim de que o cérebro cumpra suas funções adequadamente, certos nutrientes são necessários para que as células do corpo funcionem melhor. “Alguns nutrientes como ômega 3, flavonoides, colina, vitaminas do complexo B e vitamina D exercem funções protetoras e reparadoras nas células neurológicas”, explica.

Evite longos períodos de jejum

Outro ponto muito importante para manter o nosso cérebro ativo é não pular refeições, principalmente o café da manhã. Caso contrário, isso pode comprometer o desempenho cerebral (por falta de glicose) e levar à fadiga mental.​

“O primeiro passo para ter uma alimentação balanceada é realizar o fracionamento das refeições, evitando longos períodos em jejum. Dessa maneira, o organismo consegue manter estável o nível de glicemia e não produzirá ácido lático, substância que altera o pH sanguíneo, provocando sonolência, prejudicando a atenção e o raciocínio”, enfatiza Gabriela Taveiros.

Alimentação diária deve ser bastante rica em antioxidantes (Imagem: Shutterstock)

Importância da glicose para o cérebro

Os radicais livres são produzidos pelo nosso organismo o tempo todo e afetam as estruturas das nossas células. De acordo com Fernanda Alves, a fim de que essas moléculas sejam neutralizadas e não afetem nenhuma estrutura cerebral, levando ao envelhecimento do órgão, a alimentação diária deve ser bastante rica em antioxidantes. “Além disso, a glicose é a principal fonte de energia para o sistema nervoso central, então devemos manter a nossa alimentação a cada 3 horas para que essa fonte não seja reduzida”, aponta a nutricionista.​

Riscos de ficar longos períodos sem comer

A hipoglicemia, que é a situação que ocorre quando a pessoa fica longos períodos sem se alimentar, está relacionada à perda da memória, pois, sem a contínua fonte de energia, os neurônios (células cerebrais) morrem.​

“Para a glicose entrar no cérebro, ela precisa da ajuda de outros nutrientes, como cromo, presente na batata, nos brócolis, nas carnes vermelhas e nas frutas como a banana; magnésio, encontrado em cereais e oleaginosas; dentre outros nutrientes”, indica Fernanda Alves.