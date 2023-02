Saiba como a espiritualidade ajuda a conquistar a felicidade

Espiritualista ensina técnicas para despertar a espiritualidade

Espiritualidade ajuda a conduzir a vida com tranquilidade Imagem: Shutterstock

A espiritualidade é conhecida por ser uma das maneiras de buscar significado na vida. Praticá-la traz um senso de propósito e orientação ao ser humano no plano terrestre, uma vez que ela tem como objetivo a evolução do espírito rumo ao plano espiritual. Profundamente ligada aos sentimentos positivos, também é uma saída para conduzir a vida com tranquilidade e atingir a felicidade.

Para aqueles que possuem dificuldade em se conectar com a espiritualidade, a espiritualista Kélida Marques explica quais são os benefícios da técnica e como ela ajuda a elevar a alegria do estado de espírito. Veja!

Práticas para despertar a espiritualidade

A meditação, a oração, a leitura e até o canto são ótimas possibilidades para quem pensa em se conectar com o seu eu superior. Muitas pessoas carregam consigo o desejo de compreender coisas que não podem explicar, e a espiritualidade aponta o caminho para a descoberta de alguns mistérios da vida.

“Apesar de haver várias religiões e crenças espirituais vivas no mundo de hoje, a espiritualidade é uma tendência universal e tem um efeito extremamente positivo na saúde, felicidade e relacionamentos da humanidade”, comenta a espiritualista Kélida Marques, detentora de um dos principais canais de espiritualidade do YouTube.

Pessoas com estado de espírito elevado contribuem positivamente com a sociedade (Imagem: Shutterstock)

Felicidade é motivada pelo significado da vida

A felicidade é como uma experiência geral de prazer e significado de positividade e bem-estar. Conforme explica Kélida, uma pessoa feliz não é assim porque experimenta apenas emoções positivas. Esse indivíduo lida com emoções prazerosas, mas também identifica sua vida como significativa, ou seja, sente que, de alguma forma, contribui para a comunidade e que tem um efeito no mundo ao seu redor.

Pensando que a espiritualidade está profundamente enraizada em fornecer significado, esse é um ponto de acesso direto para uma felicidade maior. Por isso, espiritualidade traz um sentido de significado a um mundo confuso.

“Quando os eventos da vida, podem ser pequenos ou grandes, assumem um significado maior, as pessoas que tem uma espiritualidade maior acabam tendo uma capacidade maior em lidar com o estresse, além de serem mais propensas a agradecer pelos eventos agradáveis ​​da vida e a processar com mais estabilidade os desafios enfrentados”, conclui a espiritualista Kélida Marques.

Por Julia Vitorazzo