Saiba como a mente influencia as emoções

Psicólogas ensinam técnicas para ajudar a relaxar nos momentos de estresse e ansiedade

A mente afeta as emoções e o bem-estar do corpo Imagem: Yolya Ilyasova | Shutterstock

Tudo o que sentimos, pensamos ou está guardado no nosso inconsciente acaba refletindo no corpo e interferindo no nosso comportamento. Às vezes, esses pensamentos ganham grandes dimensões e somos afetados por crises de ansiedade, pânico e quadros de estresse.

“Sentimos as emoções, pois elas nos dão informações importantes, comunicam coisas aos outros, dizendo muito do que pensamos e somos, organizam-nos e avaliam os estímulos do ambiente rapidamente, preparando-nos para os comportamentos”, analisa a psicóloga Naiara O. Mariotto. Além disso, os sentimentos reprimidos, ou seja, aqueles que não queremos ou não conseguimos encarar, aparecem em forma de sintomas.

Quais são as causas do estresse?

O estresse nos rouba a paz e nos coloca em um estado de choque, que tira o nosso equilíbrio. “Ele pode aparecer vindo de qualquer evento ou pensamento que faz você se sentir nervoso, zangado ou frustrado. É uma resposta normal para qualquer situação ameaçadora, por exemplo, quando você precisa passar por uma situação de sofrimento ou mal-estar e/ou precisa mudar ou adaptar-se a algo novo”, explica a psicóloga.

A ansiedade surge em situações parecidas, quando estamos com medo, preocupados ou desconfortáveis. “Ambos possuem os mesmos sintomas fisiológicos, como falta de ar, irritabilidade, aumento da frequência cardíaca etc.”, aponta Naiara Mariotto. É preciso ressaltar que a ansiedade é um sentimento normal em todos os seres humanos e serve para nos movimentar em direção ao futuro. No entanto, ela se torna um problema quando nos paralisa.

Técnica de respiração ajuda a relaxar o corpo e a mente (Imagem: Fizkes | Shutterstock)

Técnicas para se acalmar

Respiração de “cachorrinho”

Quando a pessoa está passando por uma crise de ansiedade, a respiração tende a ficar mais rápida, e essa técnica ajuda a controlar a respiração. Inspire e expire lentamente, várias vezes e sem pressa.

Relaxamento

Tente relaxar o grupo muscular que você acredita estar mais tenso, como mandíbula, pescoço, ombros, braços etc.

Distração

Experimente sair do local em que você está. De preferência, vá para um local mais aberto e tente puxar uma conversa que te distraia ou ouça uma música suave. A psicóloga também ensina a técnica do relaxamento com visualização.

“O que eu chamo de relaxamento por imagem consiste em você puxar na memória alguma situação prazerosa vivida e relembrar detalhadamente como foi. Atente-se aos sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, quanto mais relembrá-los, mais conseguirá relaxar”, aconselha Naiara O. Mariotto.

Consulte um especialista

Não tenha vergonha de procurar um profissional especializado para lidar com seus sentimentos. Reconheça e aceite suas emoções sem julgamentos e se permita viver o presente. Se você sente que o estresse ou a ansiedade tem lhe paralisado, procure por um profissional que cuide da saúde mental. Ele certamente irá te ajudar a ter uma vida com mais qualidade.