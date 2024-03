Saiba como agir em casos de acidentes por engasgo

Médica ensina a realizar a manobra de Heimlich para salvar vidas

Casos de engasgo são comuns, mas podem ser evitados Imagem: Kristina Igumnova26 | Freepik

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de mortes de crianças vítimas de acidentes por engasgo. Para se ter uma ideia, em 2023, pelo menos 2 mil pessoas morreram engasgadas no país, a maioria idosos e bebês. “Acidentes ocorrem por diversas causas, por isso é sempre mandatório, principalmente para os bebês que já se locomovem e que já estão na alimentação complementar, serem supervisionados de forma contínua e substancial”, esclarece a médica e professora da Unic Beira Rio Karinna Faro.

A seguir, a especialista explica como ocorre o engasgo e o que fazer em casos de emergência. Veja:

Causas do engasgo

O engasgo ocorre quando um objeto ou mesmo uma partícula obstrui o canal da respiração, impedindo a passagem do ar. O corpo como mecanismo de defesa apresenta o reflexo da tosse. Ele pode ser fatal quando a tosse não é suficientemente forte para desobstruir a via aérea.

Organizar o prato das crianças e fatiar as frutas são técnicas que ajudam a prevenir o engasgo Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock

Salvando a vida de bebês

Atentar à forma de organização do prato da criança, ao jeito de fatiar algumas frutas e legumes, é superimportante e pode salvar vidas. Também observe a idade da criança e não ofereça alimentos que não sejam compatíveis com a faixa etária, como:

Balas;

Pirulitos;

Pipocas;

Salsichas.

Outra medida fundamental é observar o ambiente doméstico/escolar, a exemplo de brinquedos com peças pequenas pelo chão da casa, como o látex de um balão murcho ou mesmo a presença de botões, moedas, adornos infantis etc. Na hora das refeições, adultos ou crianças devem permanecer sentados e desenvolver o hábito de mastigar devagar.

Manobra Heimlich

Entre as medidas aplicadas em casos de emergência, a médica destaca a manobra de Heimlich, uma forma de ajudar o bebê a se desengasgar. “Se o bebê for menor de um ano, recomenda-se virá-lo de bruços apoiado no antebraço do adulto, com a cabeça levemente para baixo e realizar 5 ‘tapas’ firmes entre os ombros. A outra mão do adulto deve estar abrindo a boca do bebê. Em caso de manter a obstrução, vira-se o bebê de barriga para cima, e com dois dedos pressione o tórax entre os mamilos. Se houver tosse ou choro, é sinal de que houve a desobstrução”, ensina a especialista.

Em caso de crianças maiores, o adulto deve posicionar-se atrás da criança e, de joelhos, abraçar a criança, que deve estar de pé. Com as mãos, será preciso pressionar na altura do início do estômago, forçando para dentro e para cima. É fundamental que um segundo adulto esteja preparado para acionar o serviço de emergência – SAMU – nessas situações.

Dependendo do tempo de engasgo e do objeto que provocou o engasgo, a professora de medicina alerta que é recomendado procurar um médico para certificar-se de que não houve danos devido ao ocorrido.

Por Camila Souza Crepaldi