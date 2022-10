Saiba como as sobrancelhas revelam a sua personalidade

Conheça os formatos de sobrancelhas e saiba o que eles dizem sobre você

Sobrancelhas podem transmitir a personalidade de uma pessoa Imagem: Shutterstock

Existem certas características e particularidades do corpo humano que conseguem revelar sobre a personalidade. As sobrancelhas, por exemplo, podem dizer se a pessoa é calma, atenta ou quer passar um ar mais sensual. Isso porque elas são as molduras dos olhos. Segundo Emerson Arcoverde, psiquiatra da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o brilho no olhar vai muito além de uma expressão popular e serve de auxílio para as expressões faciais, dizendo 100% o que uma pessoa sente.

A geometria, linhas e formas de todo o rosto vão expressar os sentimentos de alguém, e todo esse conjunto precisa estar em harmonia. “O formato das sobrancelhas pode dizer muito sobre a primeira impressão que alguém vai ter de você. Se você tem sobrancelhas mais arqueadas, por exemplo, você vai transmitir uma ideia de sensualidade e poder”, comenta Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas.

A seguir, a especialista elenca as características que cada tipo de sobrancelha pode transmitir. Confira!

Sobrancelhas arqueadas

Sobrancelhas arqueadas transmitem sensualidade (Imagem: Shutterstock)

Transmitem uma imagem de teimosia e sensualidade. São pessoas que dificilmente mudam de opinião e não param até conquistar seus objetivos.

Sobrancelhas retas

Sobrancelhas retas expressam empoderamento (Imagem: Shutterstock)

Sendo linhas horizontais, expressam força, imposição e empoderamento. A personalidade de quem as tem é bem marcante e intrigante.

Sobrancelhas arredondadas

Sobrancelhas redondas representam calma (Imagem: Shutterstock)

As linhas curvas representam suavidade e calma. As pessoas que possuem esse formato são mais tranquilas, delicadas e clássicas.

Sobrancelhas finas

Sobrancelhas finas deixam a aparência mais velha (Imagem: Shutterstock)

Os pelos mais afastados transmitem que você é indecisa e dá uma aparência de pessoa mais velha. Então, cuidado ao utilizá-las.