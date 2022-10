Saiba como criar uma área de lazer na sua casa

Arquitetas ensinam como elaborar ambientes voltados para diversão e comodidade

As piscinas são ótimas para receber os amigos Imagem: Maura Mello/Projeto Dantas & Passos Arquitetura

A área de lazer é um ambiente da casa para passar bons momentos sozinho, com a família ou com os amigos. Pode ser um espaço com piscina, para fazer um churrasco, para brincar com as crianças ou, até mesmo, para praticar atividade física. É um lugar da residência que pode ser o refúgio intimista e acolhedor ou um local para diversão.

As arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, à frente do escritório Dantas & Passos Arquitetura, trazem algumas dicas para quem está em busca de elaborar o seu ambiente. Segundo a dupla, “a casa não precisa ser só um lugar para se morar, também deve ser aberta à diversão, comodidade e a receber quem se gosta”.

Entenda as suas preferências

Desde que as pessoas passaram a ficar mais em casa, as áreas de lazer de residências e condomínios ganharam mais destaque por diversos fatores, mas principalmente pela falta de tempo e pela segurança que apenas o lar oferece. Essa facilidade de curtir, sem sair do seu endereço é, muitas vezes, o pontapé para investir nesses ambientes. Mas por onde começar?

O primeiro passo, de acordo com as profissionais, é traçar o perfil dos moradores, de maneira que o projeto corresponda com as preferências. O lazer como atividade pode configurar-se em certos tipos, como social, artístico, intelectual. “Identificando como as pessoas preferem viver o tempo, é possível dar forma aos ambientes”, orienta Paula.

Academia como espaço de lazer

As arquitetas explicam que as academias, inclusive, tornaram-se espaços de lazer fundamentais dentro do condomínio, pois junto com o cuidado com a parte física, a prática de exercícios tem influência direta no bem-estar mental. Em projetos de casas, havendo espaço, elas afirmam que vale super a pena investir em materiais ou equipamentos que permitam uma musculação, yoga e meditação.

“As áreas de lazer são, geralmente, concebidas com o intuito de reunir pessoas. Mas, atividades praticadas individualmente também estão incluídas nas buscas compartilhadas por nossos clientes”, ressalta Danielle.

A sala de jogos é uma boa opção de área de lazer (Imagem: Herman Charles Christ)

O que não pode faltar?

O lazer deve proporcionar conforto e, por serem ambientes também muito sociais, é interesse que você:

Invista em poltronas funcionais e objetos de aconchego, como almofadas e tapetes;

funcionais e objetos de aconchego, como almofadas e tapetes; Aposte em ambientes de estilo casual e leve;

Procure criar uma composição de ambientes sóbrios para que possa receber bem uma visita;

Procure pensar em um projeto que atenda eventos pequenos e grandes;

Tente cultivar um pequeno jardim para ter contato com a natureza.

Espaços para a área de lazer

Fala-se muito em construir espaços específicos de lazer, mas, para as profissionais, também é possível inserir objetos de lazer pela casa. Pode ser algo que o morador goste e aprecie, como uma minibiblioteca, instrumentos musicais ou jogos. Saiba que é possível criar áreas de lazer em qualquer tipo de residência, seja ela grande ou pequena. Um projeto bem desenvolvido vai garantir um ambiente especial longe da rotina e ainda valorizará o imóvel.