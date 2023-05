Saiba como cuidar da pele após a maquiagem

Dermatologistas ensinam como manter a pele saudável depois de remover a make

Retirar a maquiagem evita a inflamação da pele Imagem: Irina BG | Shutterstock

Tão importante quanto preparar a pele para se maquiar é cuidar dela após. “Não devemos dormir com maquiagem, para evitar a obstrução dos poros e das glândulas ciliares, que pode causar a blefarite, uma inflamação perto dos cílios. Além do fato de precisarmos da pele limpa para a melhor penetração dos cremes noturnos”, explica Larissa Viana, membro e dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Como retirar a maquiagem?

O primeiro passo é remover o excesso de maquiagem com lenços umedecidos. “Depois disso, o ideal é usar um demaquilante, de preferência não muito oleoso”, indica a dermatologista Joana Tebar Figueira, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Segundo a especialista, em seguida, é recomendado lavar a pele com água fria ou borrifar água termal. “Passe um tônico ou adstringente por toda a pele e, por fim, use um creme de hidratação para a área dos olhos e outro para o rosto em geral”, sugere a dermatologista.

Nutrir a pele após remover a maquiagem é importante para mantê-la bonita e saudável (Imagem: Yuriy Maksymiv | Shutterstock)

Como manter a saúde da pele ?

Para manter a pele saudável e bonita, é preciso alguns cuidados após remover a maquiagem. “A pele fica sensibilizada pela própria fricção da remoção e lavagem. Aconselho nutrir com um anti-idade ou pelo menos com um creme emoliente facial apropriado para cada tipo de pele”, indica Larissa Viana. Além de cremes nutritivos, você também pode utilizar a água micelar.

Evite o surgimento precoce de rugas

Conforme explica a dermatologista Joana Tebar Figueira, ao longo dos anos, a pele vai perdendo as propriedades de regeneração. “Se a pele não estiver bem cuidada, a chance de as rugas aparecerem aumenta muito. O uso diário do hidratante facial favorece a elasticidade, a luminosidade e a umidade dos tecidos, além de eliminar tensões”, alerta.

Importância do uso de filtro solar

Proteger a pele também é uma das melhores formas de mantê-la sempre bonita. “O filtro solar é o principal anti-idade e o melhor meio de prevenção, alguns já possuem ativos rejuvenescedores. Mas, antes de utilizar qualquer creme, busque um profissional que saberá indicar o produto certo para a sua pele”, indica a dermatologista Larissa Viana.