Saiba como cuidar de cabelos cacheados coloridos

Veja como manter a saúde e beleza dos seus fios mesmo com a tintura

Cabelos cacheados coloridos demandam cuidado Imagem: NeonShot | Shutterstock

As tintas para cabelos são parceiras na hora de cobrir os fios brancos, de mudar o visual e, muitas vezes, eleva a autoestima. Porém, qualquer tipo de cabelo que recebe coloração precisa de cuidados específicos. Com os cabelos crespos e cacheados não é diferente! Eles precisam de um pouco mais de atenção, por serem mais finos e sensíveis às tintas ou a qualquer outro processo químico.

Cuidados ao mudar a cor dos fios

Carol Amaral, coach de imagem, aconselha fazer o teste em mechas antes de colorir todo o cabelo, para analisar como ele reagirá ao processo. Caso a tintura agrida muito os fios, ela costuma indicar tonalizantes ou tinturas semipermanentes, pois a agressão será mínima e isso é mais indicado para os fios enrolados.

Hora do retoque

Ao retocar a cor dos cabelos, o processo também é diferente. “Em cabelos lisos, retocamos primeiro a raiz e, depois, o restante do cabelo. Em cabelos crespos e cacheados, retocamos somente a raiz e depois damos um banho de brilho, se houver necessidade”, explica o hair stylist Fraga Junior.

Cabelos coloridos só nas pontas também precisam de cuidados (Imagem: NeonShot | Shutterstock)

Cor só nas pontas

A coloração nas pontas dos cabelos pode ser feita sem medo, desde que da maneira correta. Para destacá-las, a cabeleireira Sônia Maria indica usar o difusor, que também dá volume e define os cachos. Mas, antes disso, deve-se usar um protetor térmico, para selar as cutículas e proteger os fios.

Cuidado redobrado com as luzes

A descoloração é um procedimento que agride bastante o cabelo, pois abre as cutículas dos fios para conseguir clarear. Para minimizar os danos, é fundamental realizar hidratações com frequência. Fraga Junior indica fazer hidratações em casa mesmo, com produtos especializados para o tipo crespo e cacheado. “Um tratamento em casa é melhor para a saúde dos fios. Aconselho usar máscaras durante o banho”, indica.

Valorize seus cachinhos

Por causa da curvatura dos fios, geralmente a oleosidade natural do cabelo tem dificuldade em chegar até as pontas. Assim, às vezes, cabelos cacheados e crespos podem ficar opacos. “Por isso, os pigmentos artificiais são bem-vindos, pois depositam brilho nos fios por meio das colorações permanentes que, além de nutrir, deixam os fios mais sedosos”, ressalta Carol Amaral.