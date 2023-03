Saiba como cuidar de cabelos cacheados e crespos

Confira as dicas da dermatologista para manter os seus fios bonitos e saudáveis

Os cabelos crespos e os cacheados costumam ter a raiz mais seca, exigindo alguns cuidados especiais Imagem: Jacob Lund | Shutterstock

A saúde capilar costuma ser uma preocupação comum. São tantas técnicas que surgem no mercado diariamente que é difícil saber ao certo o que funciona para cada tipo de cabelo. Com o empoderamento das mulheres cacheadas, diversos produtos para esse público surgiram. Porém, nem todos ajudam a manter o cabelo forte e saudável.

Cuidados especiais

Os cabelos crespos e os cacheados costumam ter a raiz mais seca, e isso exige alguns cuidados especiais, “pois a oleosidade natural produzida no couro cabeludo tem dificuldade em chegar até as pontas devido à tortuosidade dos fios […]. Desta forma, normalmente precisam ser lavados com frequência menor e de agentes condicionadores mais potentes, com realização de máscaras de hidratação a cada uma ou duas semanas”, explica a dermatologista Aline Pantano Marcassi.

Diferença entre queda e quebra de cabelo

A queda exagerada dos fios sem nenhum motivo aparente costuma trazer muita preocupação, mas devemos diferenciar a queda real de cabelo da quebra dos fios. “Processos físicos, como escova e chapinha, e químicos, como tintura e alisamentos, normalmente causam a quebra dos fios, dando a impressão que o cabelo não cresce e fica com um volume menor”, explica Aline Pantano Marcassi.

Segundo ela, neste caso, deve-se evitar realizar esses procedimentos nos cabelos, ou realizá-los com uma frequência menor. “Já a queda real de cabelo, quando eles [os fios] caem diretamente da raiz, pode ter várias causas, que devem ser avaliadas por um dermatologista para verificar o melhor tratamento e a prevenção da queda”, recomenda.

Os xampus sem sulfato são interessantes para cabelos cacheados e crespos (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Estas técnicas fazem sentido para você?

Novas técnicas para cuidar dos cabelos cacheados começaram a fazer sucesso, como eliminar o xampu – técnica conhecida como no poo. Porém, é preciso analisar se o seu cabelo está pronto para essas mudanças.

Co-wash

Segundo Aline Pantano Marcassi, a técnica co-wash consiste em lavar os cabelos apenas com condicionador, utilizando-o da raiz até as pontas. Para isso, deve-se escolher condicionadores mais leves.

“Devemos lembrar que, apesar de os cabelos crespos serem normalmente secos, a raiz pode ser oleosa, e somente os xampus conseguem fazer a limpeza adequada, retirando a oleosidade da raiz e as impurezas da poluição e produtos sem enxágue. Além disso, devemos sempre evitar passar condicionador na raiz do cabelo (que é realizado nesta técnica), pois aumenta a oleosidade e pode causar seborreia”, alerta a dermatologista.

Low poo

A técnica low poo consiste em utilizar xampus mais suaves, normalmente sem sulfato, com o intuito de reduzir o ressecamento dos fios. “O sulfato é um detergente utilizado em muitos xampus, promovendo espuma e remoção efetiva do sebo do couro cabeludo, mas também costuma ressecar mais os fios e pode até causar dermatite de contato em couro cabeludo sensível. Dessa forma, os xampus sem sulfato são interessantes para cabelos cacheados e crespos”, analisa a dermatologista.