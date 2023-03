Saiba como eliminar peso comendo todas as refeições diárias

Veja como a alimentação regular é mais eficaz para emagrecer do que pular as refeições

Comer a cada três horas é mais eficaz para perda de peso Imagem: PH888 | Shutterstock

É comum ouvir pessoas se vangloriando que pularam refeições para emagrecer, achando que quanto menos comem, melhor é. Contudo, isso não é verdade. Diversas pesquisas já comprovaram que comer em horários regulares, a cada três horas, é muito mais eficaz para a dieta do que ficar sem se alimentar.

“Quem adota uma dieta fracionada, com refeições de 3 em 3 horas, começando o dia com um bom café da manhã, pode eliminar até 5 Kg em 1 mês”, incentiva Pérola Ribaldo, nutricionista mestre em clínica médica. Mas a especialista alerta que a redução de peso é individual e que varia bastante dependendo das características e do metabolismo de cada pessoa.

Como se alimentar corretamente

Comer a cada três horas e incluir todos os grupos alimentares durante o dia são as principais recomendações para uma alimentação saudável. “Todas as nossas refeições devem conter carboidratos, que são nossos principais combustíveis e, felizmente, estão presentes em uma variedade grande de alimentos”, orienta Pérola Ribaldo.

Ainda segundo a nutricionista, é indicado que 2 a 3 refeições do dia contenham frutas. Além disso, o cardápio também deve ter de 3 a 5 porções de verduras e legumes por dia. “2 vezes ao dia é importante consumir proteínas e de 2 a 3 porções de lácteos”, lista.

Pérola Ribaldo também explica que 3 refeições ao dia devem ser mais completas. “Sendo priorizados café da manhã (quando se inicia o dia), almoço (que é meio da jornada) e jantar (que constitui a última grande refeição antes de dormir)”, recomenda.

Café da manhã é responsável por fornecer energia para o resto do dia (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock)

Importância do café da manhã

O café da manhã é a refeição que fornece a energia necessária para começarmos o dia. “Fornecer energia ao nosso corpo logo que acordamos é dar a ele a mensagem de que o metabolismo pode dar o melhor de si, porque a energia está chegando”, explica Pérola Ribaldo.

Com isso, segundo a nutricionista, o nosso metabolismo fica mais acelerado e gasta mais calorias espontaneamente. “Sem o café da manhã damos um ‘susto’ no metabolismo, o qual entende que está em provação de energia e passa a ‘economizar’ energia, tornando o metabolismo lento e fazendo com que acumule energia ao invés de gastá-la”, explica.

Café da manhã ideal

O café da manhã deve ser composto por carboidratos (que fornecem energia) e uma fonte de proteínas (o que torna a digestão dos carboidratos mais lenta) e, além disso, fornece os aminoácidos para a manutenção dos músculos. Também é importante inserir uma pequena porção de gorduras, que é também uma fonte de energia e ácidos graxos importantes para a formação dos hormônios.

Fibras e água são essenciais para a regulação de funções, como o funcionamento do intestino e a manutenção da pele e cabelo. Mas cada pessoa possui um ritmo de vida diferente. Por isso, nem sempre o que se aplica para um também funciona para o outro. Logo, é importante sempre consultar um nutricionista.