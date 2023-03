Saiba como escolher o nome para o seu cachorro

Inspirações podem surgir a partir da personalidade do pet ou de personagens da TV

Conhecer a personalidade do pet ajuda a definir o nome dele Imagem: Dezy | Shutterstock

Escolher um nome para o seu cachorro é uma decisão importante e divertida. Existem diversas opções, desde as mais tradicionais até as mais criativas e incomuns. Antes de escolher, é fundamental considerar alguns fatores, como a personalidade do cachorro, a raça e o tamanho. Alguns podem combinar mais com pets maiores, enquanto outros podem ser ótimos para os menores.

Outra dica é escolher um nome que seja fácil de pronunciar e que tenha uma sonoridade agradável. Além disso, definir uma opção de que você goste é essencial, pois você e seu cão conviverão por muitos anos, e o nome será uma parte primordial da relação.

Aparência física do pet

Quando escolhemos um nome para o nosso cachorro, muitas vezes a aparência física dele pode ser uma grande fonte de inspiração. Um cão com pelagem branca pode receber o nome de “Neve” ou “Snow”, enquanto um cachorro preto pode ser chamado “Eclipse” ou “Black”. Já um cachorro com manchas pode ser “Pintado” ou “Spot”.

Inspirando-se na personalidade do seu cão

Outra opção é escolher um nome com base na personalidade do seu cachorro. Se ele é brincalhão, você pode considerar “Pipoca” ou “Alegria”. Se ele é mais calmo e relaxado, “Paz” ou “Zen” podem ser boas escolhas. Outra sugestão é escolher um nome de um personagem de desenho animado ou filme conhecido por ser calmo, como o cachorro Snoopy ou o personagem Baloo, do filme “O Livro da Selva”.

Nomes engraçados ou criativos são boas opções para cachorros que gostam de brincar (Imagem: Standret | Shutterstock)

Engraçados ou criativos

Alguns tutores preferem nomes engraçados ou criativos. “Salsicha”, “Tapioca”, “Bolacha”, “Bacon”, “Pudim”, “Coxinha”, “Amendoim” “Tequila” e “Cerveja” são algumas opções que podem combinar com a personalidade do pet e fazer todos rirem.

Nomes de personagens

Também existem aqueles que optam por nomes baseados em personagens de filmes, livros ou séries. “Thor”, “Simba”, “Darth Vader”, “Harry Potter”, “Pikachu” e “Scooby Doo” são populares por serem inspirados em figuras icônicas.

O que levar em consideração?

Independentemente da sua opção, é importante escolher um nome que seja fácil de lembrar e que possa ser falado em voz alta sem constrangimento em público. Ainda, deve ser uma expressão de amor e carinho pelo seu novo companheiro peludo.