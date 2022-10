Saiba como evitar e prevenir a queda de idosos

Esse tipo de acidente pode ter graves consequências para a saúde física e mental

Queda de idosos pode ser prejudicial para saúde física e mental Imagem: Shutterstock

É natural que com o avanço da idade aconteçam mudanças fisiológicas no corpo. Em paralelo a isso, ambientes não adaptados para pessoas mais velhas contribuem para as quedas de idosos. “A principal mudança é a redução de massa muscular, ou seja, o idoso naturalmente, além de perder o volume muscular, também perde a força”, explica Raquel Silvério, fisioterapeuta e diretora clínica do Instituto Trata.

O perigo é que esse tipo de acidente pode ter graves consequências para a saúde física e mental de um idoso. Além do risco de lesão, que ameaça a sua independência, há também chances de hospitalização e até morte. Inclusive, depois da queda, a pessoa idosa pode ficar com medo de cair novamente e, assim, reduzir a sua mobilidade.

O que fazer diante de uma queda?

A ação de familiares e cuidadores após a queda de um idoso é importante para verificar se existem lesões e fraturas e ajudar a evitar consequências mais graves. Por isso, a Dra. Isabela Trindade, fisioterapeuta e presidente do departamento de gerontologia da SBGG-DF (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Distrito Federal), lista algumas atitudes importantes após esse tipo de acidente:

Verifique se o idoso está consciente e, em caso positivo, pergunte se ele sente dor em alguma parte do corpo;

Observe se há machucados e sangramentos;

Identifique se há a presença de fraturas, se o idoso não consegue mexer determinada parte do corpo e se relata dor intensa;

Evite movimentar o idoso, ajude-o a ficar em posição confortável e, se necessário, leve-o ao hospital;

Dependendo da gravidade, é importante chamar imediatamente um serviço de emergência para o transporte adequado até o hospital;

Mesmo em situações menos graves, o idoso deve ser avaliado por um especialista.

Instalar corrimão na escada ajuda os idosos a circular pelos espaços (Imagem: Shutterstock

Cuidados para evitar as quedas

Algumas atitudes podem ajudar a reduzir o número de quedas. O uso de calçados com solado antiderrapante e evitar subir em cadeiras, escadas ou qualquer outro objeto sem o devido cuidado, por exemplo, diminuem as chances dos acidentes domésticos.

Adaptações na casa também são importantes para facilitar a circulação do idoso pelos ambientes e evitar que ele se machuque. Por isso, a Dra. Isabela Trindade lista algumas mudanças importantes:

Nivele o piso e coloque antiderrapante;

Instale corrimão na escada;

Coloque interruptor próximo da cama para que o idoso não precise andar no escuro para acender a luz;

Verifique a altura da cama, o idoso precisa subir e descer com a mesma facilidade;

Instale algum tipo de iluminação ao longo do caminho da cama ao banheiro;

Mantenha fios fora da área de trânsito;

Retire tapetes e objetos que fiquem soltos e possam fazer a pessoa escorregar;

Reorganize a cozinha para que os objetos fiquem em local de fácil acesso;

Instale barras de apoio ao lado do vaso sanitário e dentro do box do chuveiro, para facilitar a mobilidade. A altura do vaso sanitário também deve ser adequada.

Atividade física contra quedas

A realização de atividade física, além de contribuir para a saúde e o bem-estar, também ajuda a fortalecer a musculatura do corpo e, consequentemente, melhora a mobilidade, contribui para o equilíbrio e ajuda a proteger ossos e articulações.

“A atividade física aumenta a força, faz com que a composição e o peso corporal sejam eficientes para locomoção e melhore o equilíbrio. O idoso ativo apresenta mais autonomia para realizar as atividades do dia a dia”, enfatiza a Dra. Isabela Trindade.

Por isso, é indicado realizar exercícios de coordenação, flexibilidade e aeróbios, além de treinamentos de força e equilíbrio. Conforme explica Raquel Silvério, pode ser feita caminhada, musculação, pilates, hidroginástica, entre outras atividades físicas. “Todo movimento para o corpo é bem-vindo”, ressalta. Mas atenção: é importante consultar um médico antes de iniciar a prática, para avaliar os riscos, e realizá-la com o auxílio de um profissional, a fim de evitar lesões.