Saiba como ganhar dinheiro com o seu próprio empreendimento

Veja dicas para montar o seu negócio e ganhar dinheiro fazendo o que gosta

Use a criatividade e se destaque na concorrência Imagem: Shutterstock

Conheça o mercado

Além da criatividade, é fundamental estudar e conhecer o mercado no qual deseja atuar. Quanto mais preparado você estiver, maior será a chance de dar certo. Para isso, é recomendado traçar um plano de negócio, isto é, detalhar por escrito os objetivos da sua empresa, bem como pontos fortes e fracos, os produtos e serviços oferecidos e quem são os clientes, fornecedores e, até mesmo, os concorrentes. Isso tudo te ajudará a tomar decisões no futuro e evitará erros. “Além disso, diante da alta competitividade do mercado, é fundamental buscar produtos e serviços inovadores”, aconselha Wesley Garcia Gomes.

Faça o que gosta

Para o sucesso de um negócio, você não deve se esquecer que é fundamental vender um tipo de produto ou serviço que lhe dê prazer. Dessa forma, se sentirá motivado para evoluir no mercado em que escolheu trabalhar e se destacar dos concorrentes. Isso também te deixará mais feliz, acabando com aquela ideia de trabalho apenas por obrigação

Tenha um plano de negócios bem delineado (Imagem: Shutterstock)

Acredite no seu negócio

O pequeno investidor precisa saber que todo começo tende a ser um pouco difícil. Geralmente, o dinheiro investido no início da empresa não é recuperado em curto prazo. Por isso, a dica de ouro é manter o foco e ter um plano de negócios bem delineado.

Se você se planejar e escolher trabalhar com algo que lhe dê prazer, o lucro certamente virá. “Como o pequeno negócio depende totalmente do empreendedor, o retorno dependerá do esforço dele”, explica Gisele Kobayashi, empresária da CK Treinamentos e educadora de negócios e finanças

Dicas da empresária Gisele Kobayashi para montar um negócio