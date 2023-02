Saiba como identificar qual tipo de tratamento o seu cabelo necessita

Especialistas dão diversas dicas para você cuidar dos seus fios corretamente

Cada cabelo tem uma necessidade especial Imagem: Shutterstock

Antes de comprar qualquer produto para o cabelo, é preciso entender que os fios têm diferentes necessidades, como hidratação, reconstrução ou nutrição. Assim, ao utilizar o cosmético certo, você garante um cabelo brilhante, forte e cheio de vida.

Hidratação, nutrição e reconstrução

Segundo a dermatologista Renata Ayd, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a hidratação traz moléculas de água para os fios, fazendo-os ficarem mais maleáveis. “A reconstrução se baseia no processo de abrir as escamas para que os nutrientes consigam penetrar. Já a nutrição traz principalmente aminoácidos e vitaminas, que são importantes para a estrutura interna do fio”, explica.

Minimizando os danos

De acordo com a dermatologista, os cabelos que sofrem mais agressões químicas, como aplicação de tintura ou alisamento, precisam minimizar os danos sofridos e manter os fios saudáveis. A descoloração, por exemplo, abre as cutículas para conseguir clarear. Nesse caso, a hidratação e a reconstrução frequentes são muito importantes.

Para cabelos fracos, o recomendado é o mínimo de escovação e hidratação frequente. Vários são os tratamentos químicos que modificam a estrutura dos fios e podem provocar danos, deixando-os elásticos até que se rompam. Por isso, a indicação é muita reconstrução e nutrição dos fios.

O cronograma capilar ajuda a hidratar, nutrir e reconstruir os cabelos (Imagem: Shutterstock)

Cronograma capilar

O cronograma capilar tem a função de hidratar, nutrir e reconstruir os cabelos. De acordo com João Casatti, personal hair stylist, é indicado para os cabelos danificados, independente do procedimento que foi feito. “O cronograma é uma ‘agenda’ de cuidados com o objetivo de repor os nutrientes e massa perdidos pelo fio”, afirma. Segundo ele, esses nutrientes são perdidos naturalmente, pela exposição ao sol, uso de água muito quente, químicas, excesso de chapinha, entre outros.

Com os cuidados diários e os tratamentos do cronograma, é possível melhorar o aspecto do fio, devolvendo a saúde do cabelo. Hoje, o mercado da beleza já oferece produtos prontos com essa proposta, um cronograma capilar completo em um único produto.

Combatendo a porosidade

A porosidade deixa o cabelo sem vida e com aspecto rebelde. “Aparece quando os fios estão muito danificados. É possível observar vários pontos brancos no comprimento do fio”, explica Renata Ayd. Segundo ela, para combater esse problema, a indicação de tratamento é uma boa reconstrução seguida da nutrição. Em alguns casos, de cabelos muito danificados, pode ser necessário cortar as pontas.

Teste de porosidade

Veja o teste concedido pelo hair stylist João Casatti:

1º passo: retire um fio de seu cabelo após lavado. O fio deve estar sem qualquer tipo de produto ou creme de pentear. Não é necessário arrancar um fio. Faça o teste com algum fio que caiu ou quebrou.

2º passo: encha um recipiente com água e jogue o fio dentro. Quanto mais poroso, mais água será absorvida e o fio irá afundar.

Se o cabelo ficar por cima ou quase não afundar, o fio tem um baixo grau de porosidade.

Se ele descer até a metade do copo, ainda é considerado normal, pois ele tem um médio grau de porosidade.

Se ele descer até o fundo, é necessário procurar um profissional, pois ele poderá fazer uma avaliação mais detalhada e indicar a melhor solução para o problema.