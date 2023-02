Saiba como iniciar a introdução alimentar do bebê

Nutricionistas ensinam como inserir os alimentos na rotina das crianças

Alimentação complementar ajuda a suprir as necessidades nutricionais das crianças Imagem: Oksana Kuzmina

| Shutterstock

O leite materno é o melhor e o mais recomendado ao bebê. Depois dos 6 meses, entretanto, os pais podem começar a inserir, na rotina da criança, outros tipos de alimentos. “A partir desta idade, somente o leite materno não supre todas as necessidades nutricionais, sendo necessário ser complementado com novos alimentos, mas não substituído. Por isso, a alimentação nesta fase é denominada complementar”, explica a professora na área de Nutrição, Flávia da Silva Santos.

Como deve ser a alimentação

Quase todos os grupos alimentares podem compor a alimentação complementar. “Deve conter nutrientes que complementem o leite materno, como arroz, raízes, feijão, carnes, ovos, frutas e verduras. Ela não deve conter clara de ovo, mel, produtos industrializados, sal, açúcar e óleo adicional”, recomenda a nutricionista Andressa Roehrig Volpe.

Deve-se evitar também leite de vaca e seus derivados, soja, aveia, oleaginosas (amendoim, amêndoas, nozes etc.), chocolate, peixe, frutos do mar. Alimentos de difícil mastigação também são proibidos, como pipoca, amendoim etc.

Preparação dos alimentos

Além dos alimentos de qualidade, é necessário se atentar ao preparo das refeições. “A alimentação complementar deve ser preparada separadamente, com temperos naturais (alho, cebola, tomate etc.) e pouco sal”, explica a professora Flávia da Silva Santos.

Segundo ela, a comida não deve ser batida no liquidificador, mas amassada com um garfo, “para estimular na criança a aprendizagem da mastigação. As carnes devem ser bem cozidas e bem desfiadas. O ideal é que seja preparada diariamente, estando sempre fresca”, acrescenta.

Cuidados com temperos

Andressa Roehrig Volpe chama a atenção ao uso dos temperos: “Recomenda-se a utilização de temperos leves e naturais, mas não em excesso. Os temperos que poderão ser utilizados são: coentro, salsa, cebola, cebolinha, alho, tomate e hortelã”, indica.

Alimentos devem ser oferecidos mais de uma vez para que as crianças se acostumem com os sabores (Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock)

Ofereça os alimentos mais de uma vez

A introdução alimentar não é uma tarefa fácil, pode levar um tempo até a criança se acostumar com os novos sabores. “Vale lembrar que ela deve ser apresentada aos alimentos mais de uma vez, até chegarmos à conclusão de que ela realmente não aceita ou não gosta deste alimento”, aconselha Andressa Roehrig Volpe.

Função dos alimentos

A nutricionista Andressa Roehrig Volpe explica o papel dos alimentos para o desenvolvimento do bebê. Veja: