Saiba como manter a higiene íntima feminina

Conheça os cuidados essenciais para garantir a saúde da vulva e evitar infecções

Cuidar da higiene íntima feminina é essencial para manter a proteção vaginal Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Você escolhe o melhor xampu e creme para lavar e hidratar os seus cabelos. Preocupa-se em passar filtro solar e hidratante no corpo todos os dias para evitar queimaduras de sol e manter a pele macia e cheirosa. Mas, quando o assunto é higiene íntima, você sabe por onde começar? A vulva também precisa de cuidados especiais.

Apesar de parecer uma tarefa fácil, algumas dúvidas podem surgir. Por isso, siga algumas recomendações e informações do ginecologista Sílvio Augusto Takata e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) para começar hoje mesmo a cuidar melhor da sua região íntima.

Equilíbrio da proteção vaginal

O potencial hidrogeniônico (pH) é o índice que determina o grau de acidez ou alcalinidade de uma substância. Ele varia de acordo com cada fase da vida. Entretanto, o normal da região íntima é em torno de 5,9. Esse número, classificado como ácido, ajuda na defesa contra micro-organismo e na manutenção da barreira da pele. Além da falta de higiene, roupas sintéticas e sabonetes alcalinos e neutros contribuem para o desequilíbrio do pH.

Importância do sabonete íntimo

Os sabonetes comuns, em barra, geralmente são alcalinos, o que pode agredir a camada protetora da pele e causar alergia e coceira. Também dispense os que contêm substância antissépticas e que fazem muita espuma. Prefira sabonetes líquidos e próprios para a região íntima e hipoalergênicos. Consulte na embalagem a quantidade de pH ácido, que deve estar entre 4,2 e 5,6.

Recomendações para o uso de lenços umedecidos

Somente quando você precisar fazer uma higiene rápida é recomendado o uso de lenços umedecidos, por exemplo, quando usar banheiros públicos. Se fizer uso constante, pode remover a camada protetora da área. As mesmas recomendações do sabonete íntimo valem para os lenços umedecidos: prefira os que são especificamente para a região íntima, hipoalergênicos e com pH ácido.

Higiene íntima inadequada pode causar infecções (Imagem: ANN PATCHANAN | Shutterstock)

Consequências da falta de higiene

A higiene inadequada pode causar vulvovaginites (corrimentos) e infecções urinárias, que podem levar a consequências maiores, como pielonefrites e doenças inflamatórias pélvicas.

Hábitos diários para cuidar da higiene íntima feminina