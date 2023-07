Saiba como manter os cabelos saudáveis durante o inverno

Dermatologista ensina hábitos importantes para evitar doenças capilares nesta época do ano

Redobrar os cuidados com os cabelos no inverno ajuda a evitar os problemas capilares Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock

Durante o inverno, é comum as pessoas reduzirem os cuidados com os cabelos por causa do frio. No entanto, o que muitos esquecem é que redobrar a atenção com as madeixas nessa fase é fundamental para evitar as doenças no couro cabeludo, que costumam aumentar devido às condições climáticas da época.

“As temperaturas mais baixas nos levam a tomar banhos mais quentes e demorados, o que pode contribuir para o surgimento de doenças capilares”, relata o Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Diretor Clínico da clínica Dermagynus.

Atitudes que aumentam a queda de cabelos

Durante o inverno, de acordo com o dermatologista, é comum observar uma maior perda de cabelos, e isso pode ser intensificado por alguns hábitos errados. “Lavar os cabelos em intervalos de dias maiores, usar água mais quente do que o habitual, dormir com os cabelos molhados e utilizar o secador de forma agressiva são exemplos desses hábitos prejudiciais”, afirma o profissional.

Dermatite seborreica é mais comum no inverno

Uma das doenças capilares mais comuns nessa época do ano é a dermatite seborreica, também conhecida como caspa. “Ela se manifesta de forma mais intensa devido ao couro cabeludo ficar mais oleoso, facilitando a proliferação de fungos e bactérias, além de aumentar a queda de cabelo. Não é à toa que essa condição é uma das principais queixas nos consultórios dermatológicos durante o inverno”, destaca Dr. José Roberto Fraga Filho.

Banhos quentes ressecam os cabelos (Imagem: Alliance Images | Shutterstock)

Cuidados para evitar danos aos cabelos

Para evitar danos maiores aos cabelos, a orientação do médico é adotar alguns cuidados especiais nessa época do ano, como evitar banhos muito quentes e demorados, pois a água quente resseca ainda mais os fios.

Além disso, é recomendado evitar o uso de shampoos adstringentes, pois eles também podem ressecar a haste capilar. O uso de condicionadores é essencial, pois eles ajudam na hidratação dos cabelos. E, a cada 15 dias, é indicado utilizar óleos vegetais à base de argan, karité, macadâmia, entre outros, para proporcionar uma hidratação extra.

Por Lais Fiocchi