Saiba como melhorar a alimentação e combater a gordura abdominal

Alguns tipos de alimentos favorecem o aparecimento da gordura localizada e devem ser evitados na dieta

Gordura abdominal pode colocar saúde em risco Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

A alimentação é um fator importante na saúde e bem-estar geral, incluindo a composição corporal. Dentre os fatores de risco para diversas doenças crônicas, a gordura abdominal tem sido um alvo de grande atenção, uma vez que está fortemente associada com o desenvolvimento de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, entre outras. Por isso, é importante ter atenção com os hábitos alimentares que favorecem as tão temidas gordurinhas acumuladas na região abdominal.

Alimentos que favorecem o acúmulo de gordura

Os alimentos que favorecem o acúmulo de tecido adiposo são açúcares, gorduras saturadas e trans, gordura vegetal hidrogenada e farinhas refinadas. “Alimentos que contêm glúten são os campeões nessa questão. Por retardarem a digestão, causam flatulência e distensão abdominal, além de impedirem a correta absorção dos nutrientes essenciais ao bom funcionamento orgânico”, conta Alice Amaral, médica com especialização em nutrologia.

Segundo ela, outros alimentos que também contribuem para o aumento da gordura abdominal são frituras, enlatados, processados, bebidas alcoólicas, refrigerantes e alimentos ricos em sódio e realçadores de sabor.

Trocas saudáveis

Algumas substituições simples podem evitar as indesejáveis gordurinhas localizadas. “Troque sucos industrializados por sucos naturais ou polpa de fruta congelada; fique muito atento ao rótulo dos alimentos e veja a presença de gordura saturada ou trans; troque farinhas e cereais pela versão integral, além de serem ricas em nutrientes, aumentam a saciedade pela presença de fibras”, indica Regina Moraes Teixeira, nutricionista pós-graduada em nutrição funcional, especialista em reeducação alimentar, fitoterapia em nutrição e nutrição gestacional.

Optar por alimentos frescos é sempre mais saudável (Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock)

Fique longe desses alimentos

De acordo com a nutróloga Alice Amaral, alguns alimentos devem ser definitivamente excluídos da dieta. “Enlatados, processados, açúcares, refrigerantes e alimentos ricos em sódio e realçadores”, recomenda. Ela também sugere uma troca por alimentos mais naturais e orgânicos, temperados com ervas. “No caso da bebida alcoólica, uma taça de vinho tinto seco de boa qualidade é liberada”, ressalta.

Preste atenção aos rótulos dos alimentos

Para manter o abdômen e a saúde em dia, é preciso prestar atenção nos alimentos que está ingerindo. “O erro alimentar mais comum é achar que está comendo bem e, na verdade, aquele produto alimentício não contém nutrientes necessários e importantes para o organismo”, alerta a nutricionista Regina Moraes Teixeira.

Por isso, a profissional recomenda prestar atenção aos rótulos dos alimentos. “Saiba que o ingrediente que vem em primeiro lugar é sempre o que tem maior quantidade. Cuidado com letras e números contidos; muitas vezes são corantes, conservantes e acidulantes que são aditivos químicos, nocivos ao organismo”, lembra.