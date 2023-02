Saiba como os problemas de saúde podem afetar os cabelos

Descubra quais doenças afetam os fios e como preveni-las

Cuidar da saúde do corpo é fundamental para manter os fios saudáveis Imagem: Shutterstock

Além dos cuidados específicos com os fios, para ter cabelos saudáveis, é fundamental cuidar da saúde de uma forma geral. Logo, é preciso pensar em “praticar atividades físicas regulares, evitar o estresse, ter uma boa noite de sono, manter uma alimentação balanceada, ingerir muita água, entre outros cuidados para uma vida saudável”, alerta Robson Carlos Lopes, professor do curso de Estética da Unopar – Universidade Norte do Paraná.

Nutrientes obtidos pela alimentação são importantes

A alimentação adequada é uma das principais aliadas para obter cabelos bonitos e brilhantes. “A alimentação fornece os nutrientes indispensáveis para o corpo funcionar bem. Quando há alguma carência, o organismo prioriza os órgãos vitais. Assim, os cabelos são os primeiros a sofrer. Nas anemias carenciais, por exemplo, os cabelos estão mais propensos a quedas e tornam-se mais quebradiços”, enfatiza o dermatologista Mario Chaves.

Doenças do couro cabeludo

Muitos indivíduos fazem diversos exames de rotina com médicos de várias especialidades, mas, quando o assunto é o cabelo, tentam tratar sozinhos com produtos disponíveis em lojas de cosméticos. Contudo, alguns problemas visíveis nos fios podem ser consequência de doenças que acometem o couro cabeludo.

A caspa, por exemplo, normalmente não recebe a atenção que deveria. “Caspa é o termo popular para designar a dermatite seborreica que acomete o couro cabeludo, causando descamação e prurido. A doença ocorre por uma predisposição familiar. O calor, a umidade e o uso de roupas sintéticas favorecem o desenvolvimento da dermatite seborreica”, explica Mario Chaves.

Ainda de acordo com o dermatologista, alguns fatores predispõem o agravamento da caspa, “como o estresse emocional, a obesidade, baixas temperaturas e a ingestão de alguns tipos de alimentos, principalmente os muito condimentados”. A dermatite seborreica não é contagiosa, e o tratamento consiste no controle das lesões com o uso de medicamentos tópicos, alerta Mario Chaves.

Alopecia diminui a quantidade de cabelos (Imagem: Shutterstock)

Alopecias

Outras doenças comuns são as alopecias, que significam diminuição dos pelos ou cabelos e derivam de diversas causas. Podem ser congênitas e adquiridas. As congênitas são muito raras e ocorrem com ausência ou atrofia do folículo piloso. Enquanto isso, as adquiridas podem ser cicatriciais ou não cicatriciais, define o dermatologista.

A principal delas é a alopecia androgenética masculina e feminina, popularmente chamada calvície. É tão comum que, na maioria dos casos, deve ser encarada mais como uma característica física do que como doença. Ela é hereditária e dependente dos hormônios masculinos.

Outros tipos de quedas de cabelo

Além das doenças, algumas atitudes podem causar a queda de cabelo, como o uso contínuo de tranças muito tensas ou de aparelhos como chapinhas e secadores para alisar os cabelos. Inicialmente, a queda de cabelos é temporária e pode ser revertida. Porém, se a tração é mantida por anos, os danos podem se tornar permanentes.

Para saber se você apresenta alguma doença do couro cabeludo, é importante observar a queda natural dos fios. “Não existe um número mágico, e isso é muito variável”, garante Mario Chaves. O dermatologista indica que o paciente observe se houve um aumento da quantidade média de fios que caem por dia. “Caso haja mudanças nesta quantidade, deve-se procurar um dermatologista em busca de uma causa para o aumento da queda de cabelo”, conclui.