Saiba como proteger a pele do sol e do calor

Alguns cuidados são importantes para evitar doenças e queimaduras

Os cuidados com a pele devem ser redobrados nos dias mais quentes Imagem: Shutterstock

Na primavera, os dias com temperaturas um pouco mais quentes tornam-se mais frequentes. Além disso, é a estação que precede o verão e, com isso, a busca por praia, sol e calor é maior. Porém, lembre-se que é necessário redobrar os cuidados com a pele, pois ela fica suscetível a doenças e a queimaduras.

A pele é o maior órgão do nosso corpo e funciona como um revestimento contra as agressões externas, como fungos e bactérias. Por isso, ela merece atenção no calor. A dermatologista Ada Regina Trindade, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, diz que a hidratação e o filtro solar são importantíssimos, além de cremes e géis com proteção contra o sol. “Protetores físicos, como chapéus, bonés e roupas com proteção solar, também são necessários”, afirma.

Protetores solares

Outra indicação superimportante é usar filtro solar, mesmo nos dias em que o sol não aparece. Se sua pele é branca, use com fator de proteção acima de 30. As peles negras requerem fator 15. Evite também tomar sol entre 11h e 16h.

Ada Regina recomenda o uso de protetor solar que proteja contra os raios UVA e UVB. “Mas não adianta passar de manhã e não reaplicar com frequência”, afirma. Os tatuados precisam tomar ainda mais cuidado e aplicar filtro solar à prova d’água.

Se hidratar ajuda a deixar a pele mais bonita e saudável (Imagem: Shutterstock)

Importância da hidratação

A primeira recomendação para ter uma pele bonita e saudável é: beba água e outros líquidos, como suco e água de coco. O ideal é tomar 2 litros por dia. Além de ajudar no bom funcionamento do organismo, ela evita o ressecamento da pele. Se a sua pele já estiver ressecada, ela está pedindo água!

Fatores externos

Outros fatores que podem contribuir para o ressecamento da pele são o sol e o calor excessivo, o vento, o ar seco e a poluição. Então, além do protetor solar, evite exposição excessiva ao sol, não use muito sabonete, evite cremes hidratantes com perfumes fortes e banho com água muito quente.