Saiba como realizar a dieta detox da maneira correta

Nutricionista explica como deve ser feito o processo de detoxificação do organismo

Esse tipo de dieta ajuda no processo de destoxificação natural do organismo Imagem: Shutterstock

A dieta detox, muitas vezes, é realizada de forma indiscriminada e sem as corretas orientações. Uma detoxificação do organismo deve ser realizada de forma criteriosa e com acompanhamento nutricional, pois, na maioria dos casos, deve-se fazer uma reeducação alimentar e um adequado planejamento alimentar, além da inclusão de alimentos com a finalidade de auxiliar no processo.

Objetivo da dieta detox

A finalidade principal dessa dieta não é a perda de peso e, sim, auxiliar o organismo no processo endógeno (processo de destoxificação natural), visto que muitas vezes consumimos substâncias presentes nos alimentos e produtos alimentícios que são potencialmente tóxicos.

Portanto, o primeiro passo é, por meio de uma boa anamnese alimentar (histórico alimentar completo), identificar possíveis fontes de substâncias tóxicas presentes na alimentação (agrotóxicos, aditivos alimentares, entre outras).

É importante lembrar que esses achados, encontrados no histórico alimentar, devem ser sempre complementados com a avaliação nutricional completa (medidas antropométricas e dados bioquímicos, bem como análise de sinais clínicos).

A dieta detox deve ser realizada com acompanhamento nutricional (Imagem: Shutterstock)

Alimentação saudável contra substâncias tóxicas

A anamnese alimentar irá auxiliar não somente a descobrir os alimentos potencialmente tóxicos consumidos em excesso, mas também permitirá avaliar nutrientes possivelmente carentes. A população, em geral, vem diminuindo o consumo de frutas, legumes e verduras, alimentos que contêm boas quantidades de fibras, água, vitaminas e minerais, com diversos antioxidantes naturais, como licopeno, selênio, vitaminas A, E e C.

As fibras insolúveis presentes nesses alimentos podem auxiliar no menor tempo de contato de substâncias tóxicas com o trato gastrointestinal. A presença desses itens na alimentação diária auxiliará também no processo de destoxificação do organismo.

Nutrientes positivos no processo de destoxificação

Veja abaixo alguns nutrientes e alimentos/fontes que podem auxiliar no processo de destoxificação do organismo:

Betacaroteno: pró-vitamina A. Está presente em alimentos como cenoura e abóbora. Auxilia no processo de renovação celular.

pró-vitamina A. Está presente em alimentos como cenoura e abóbora. Auxilia no processo de renovação celular. Vitamina C: está presente em alimentos como laranja, acerola, goiaba e manga. É um potencial antioxidante.

está presente em alimentos como laranja, acerola, goiaba e manga. É um potencial antioxidante. Resveratrol: está presente no suco de uva integral. Antioxidante, atua inibindo a agregação plaquetária, auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares.

Lembre-se de consultar um nutricionista antes de iniciar uma dieta detox. A avaliação do profissional é importante para saber se você pode passar pelo processo de detoxificação.