Saiba como superar a timidez e o medo de falar em público

Especialista em neurolinguística explica o que fazer para ter mais segurança na hora de se comunicar

Timidez faz parte da personalidade de cada pessoa Imagem: Shutterstock

Nem todo mundo que tem medo de falar em público é tímido. O medo pode ser resultado de um trauma, perfeccionismo, alguma fobia ou estar mais relacionado com a falta de preparo. Mas, cada pessoa tem uma personalidade diferente, alguns sãos mais comunicativos e outros menos. Logo, a timidez é um traço da personalidade que influencia bastante na comunicação.

Características da timidez

Segundo Mário Quirino, especialista em Programação Neurolinguística (PNL), geralmente as pessoas tímidas possuem mais dificuldade para se comunicar. “As principais características [da timidez] são introversão, dificuldade de se expor, de comunicar e de se relacionar com pessoas, tanto na área pessoal quanto na profissional”, esclarece o profissional.

Teste psicológico

A timidez é uma característica da personalidade e pode ter vários níveis, que são medidos por meio de um teste psicológico específico. “Entretanto, o teste específico não apresenta como normal ou patológico, mas o grau de introversão. A grande questão é o quanto a introversão ou timidez atrapalha a pessoa na vida pessoal e profissional”, explica Mário Quirino.

Buscar ajuda profissional é importante para evitar que a timidez atrapalhe a sua vida (Imagem: Shutterstock)

Como lidar com a timidez?

Se a timidez não atrapalha em nada sua vida, você pode ir lidando com ela aos poucos. Mas, se ela faz com que você perca oportunidades no trabalho, por exemplo, é importante buscar alguns recursos para não deixar que ela tome conta da sua vida. “O primeiro passo é a pessoa reconhecer que a introversão ou que a timidez atrapalha sua vida e buscar ajuda profissional ou treinamentos”, aconselha o especialista em PNL.

De acordo com Mário Quirino, a pessoa pode procurar uma aula de teatro ou a ajuda de um profissional especializado em treinamentos e desenvolvimento humano. “Todos auxiliam na superação da timidez e ajudam na comunicação pessoal e profissional”, explica.

Trabalhe a comunicação

O principal desafio para quem quer falar em público é ficar tranquilo. “É normal vir o nervosismo, a insegurança e o medo, sentimentos que geram desconforto, excesso de transpiração, batimentos acelerados”, afirma Márcio Quirino. De acordo com o profissional, a grande dica para esse problema é treinar. “Existem vários cursos direcionados para oratória e profissionais que acompanham a pessoa no processo”, indica o especialista.

Como diminuir o nervosismo ao falar em público?

A pessoa precisa ter consciência de que falar em público não é nenhum bicho de sete cabeças e pode ser mais simples do que podemos imaginar. “Quando há domínio do assunto, não há o que temer. Criar o hábito da leitura, treinar em casa, com a família e aproveitar qualquer oportunidade de se expressar, seja no trabalho ou em rodas de amigos, são boas dicas para diminuir o nervosismo”, aconselha Mário Quirino.