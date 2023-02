Saiba como tornar um ambiente realmente confortável

Especialista em neuroarquitetura explica como criar um espaço que proporcione bem-estar e satisfação

Percepção de conforto pode ser diferente para cada pessoa Imagem: Shutterstock

Um ambiente confortável é essencial para o bem-estar físico e emocional das pessoas. Seja em casa, no trabalho ou em outros locais, sentir-se à vontade no espaço que se está é fundamental para a qualidade de vida. Mas o que faz com que um ambiente seja considerado confortável? Será que é apenas uma questão de estética e decoração, ou existem outros fatores que influenciam nessa percepção? Quando esse mesmo ambiente é visto a partir dos conceitos da neuroarquitetura, a proposta vai muito além da comodidade proporcionada apenas por seus elementos estéticos.

Espaço acolhedor e agradável

A climatização adotada, a condição acústica almejada e a iluminação mais adequada para o ambiente são elementos que também compõem o rol de fatores considerados fundamentais para oferecer aos usuários uma “experiência qualificada e positiva”, conforme explica o arquiteto e urbanista Lorí Crízel, presidente da ANFA (Academy of Neuroscience for Architecture) no Brasil e autor do primeiro livro do país sobre neurociência aplicada à arquitetura, design e iluminação.

“Quando falamos de conforto ambiental, por exemplo, estamos falando, em termos técnicos, de conforto térmico, acústico e lumínico. Esses são os pilares do conforto ambiental. No entanto, quando buscamos um nível experiencial do espaço, os mesmos elementos devem ser vistos não apenas como parte de um escopo técnico, mas humanizado, onde geografia, cultura, identidade e apropriação, dentre outros aspectos, devem ser considerados”, destaca o especialista.

Conforto não é igual para todos

Lorí Crízel ressalta que as ferramentas da neurociência não seguem uma receita padrão e, para serem aplicadas na arquitetura, precisam priorizar o perfil dos seus usuários e as características dos locais, que nortearão as escolhas a serem feitas em cada projeto de maneira personalizada. “Um índice de conforto tecnicamente tido como aceitável em uma dada região pode vir a não ser assim percebido em outra”, afirma.

O universo da neuroarquitetura se estrutura em diversas condicionantes humanas de percepção, apropriação, identidade, cultura e, até mesmo, simbolismos e significados. Claramente, a condicionante de conforto ambiental é uma delas.

Se seguirmos pela linha de raciocínio de que a sensação de conforto também é um elemento individualizado, por pessoa ou grupo de pessoas em uma dada atividade, e que este elemento é um dos configuradores de uma determinada experiência, pode-se ponderar que “a temperatura ambiente considerada normativamente ideal seria entre 20ºC e 23ºC, mas ela é a ideal para quem, onde e em quais circunstâncias?”, questiona.

Outros fatores para definir a condição acústica

O arquiteto e urbanista ainda destaca que diversos fatores têm de ser levados em consideração para definirmos também a condição acústica de um determinado espaço. “Eu posso considerar uma NBR (Norma Brasileira) que faz a mensuração de conforto em decibéis. Mas, se você vai a uma balada e, consequentemente, quer ouvir música alta, a condicionante técnica cai por terra quando se privilegia a condição da experiência”, pontua.

Nesse caso, é preciso levar em consideração o conjunto de percepções e respostas das pessoas naquele ambiente. “É claro que existem normas técnicas prevendo determinadas utilizações, principalmente em relação ao funcionamento desses locais, mas, aqui, como preservação do entorno, visto que os usuários do local em si desejam outra percepção sonora. Tendo em mente esse exemplo, vê-se que o ideal é trabalhar com a questão da experiência do usuário”, afirma o especialista.

Espaço influencia na conduta do usuário (Imagem: Shutterstock)

Ambientes e resposta comportamental

Lorí Crízel explica que os elementos dessa área técnica da neuroarquitetura nos projetos buscam vir a ser geradores de uma resposta comportamental na conduta dos usuários: “O simples ato de ouvirmos uma música pode vir a ser um configurador de comportamento. Isso não tem, necessariamente, ligação com a intensidade (som mais alto ou baixo), mas, sim, com o que eu estou traduzindo como significado desse som que estou ouvindo e a forma pela qual eu me coligo com ele, o que ele representa para mim, a que ele me remete”, diz.

Influência da iluminação

Os reflexos comportamentais e as sensações de conforto nos ambientes também vão variar de acordo com o tipo de iluminação escolhida, aponta o especialista. Lorí Crízel explica que a iluminação, dependendo de sua temperatura de cor, intensidade e a maneira como é projetada, pode vir a provocar diferentes estímulos, que, em alguns casos, podem até ser prejudiciais para o tipo de atividade exercida em um espaço.

“Organizamos o projeto luminotécnico de inúmeras formas para que esse tipo de situação não ocorra, para que você não tenha o acionamento fisiológico impróprio para um determinado horário ou para uma determinada função. Um exemplo que eu posso citar é o de pessoas que têm dificuldade para dormir e antes de se deitar ficam assistindo TV ou mexendo no celular”, exemplifica.

Segundo ele, esse tipo de iluminação altera o ciclo natural do sono. “Tanto a tela da TV quanto a do telefone emitem uma luz com grande porção de espectro azul, que induz nosso corpo a liberar hormônios desencadeadores de estados atencionais e/ou que nos mantêm despertos, e, assim, essas pessoas demoram mais para entrar em estado de sonolência”, explica.

Por Rafael Franco