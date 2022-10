Saiba o que é necessário para ter um cavalo como animal de estimação

Ter um equino como animal de estimação também exige dedicação e amor

Cavalos também podem ser criados como animais de estimação Imagem: Shutterstock

Assim como o cachorro, que é considerado o melhor amigo do homem, os cavalos possuem muita sensibilidade e sintonia com os humanos. Eles são dotados de beleza, carisma e, ao mesmo tempo, passam uma sensação de liberdade e poder.

Simbologia do cavalo

Simbolicamente, o cavalo costuma ser visto como representação de riqueza, espiritualidade, força, velocidade e beleza. Por isso, esses equinos são amados por muitos e podem ser criados como animal de estimação.

Como faço para ter um cavalo?

Ter um cavalo, no entanto, não é uma tarefa tão fácil, o primeiro passo é conseguir comprar um. “Pode-se adquirir um animal em leilão, diretamente com os produtores dos animais, em haras, cabanhas e centros de treinamentos”, explica a veterinária Letícia Zin Goulart. Caso você vá comprar um cavalo, precisa prestar atenção em alguns detalhes, para garantir a saúde do animal.

“Indicamos o exame de compra, realizado por um médico veterinário, que realiza exames físicos no animal e exames de imagem (radiográfico e ultrassonográfico). Então, faz-se o laudo de saúde deste animal”, explica a médica veterinária. Esses exames são para saber o histórico de saúde do cavalo.

É possível adotar cavalos, apesar de não ser comum (Imagem: Shutterstock)

Adoção de equinos

Apesar de não ser tão comum, como ocorre com cães e gatos, é possível adotar cavalos que, por algum motivo, foram abandonados. “Alguns são animais que se aposentaram de seus esportes ou até mesmo animais que sofriam maus-tratos”, analisa a veterinária Letícia Zin.

Escolha da raça

Segundo Letícia Zin, não existe uma raça específica que seja mais indicada para quem deseja ter um cavalo como animal de estimação. “O que realmente importa, é a docilidade de cada animal, e isso é algo particular, independente de raça”, conta a veterinária pós graduanda em Clínica e Cirurgia de Equinos.

Outros cuidados

Letícia Zin ressalta a importância de procurar um profissional da área para tirar dúvidas sobre o manejo e cuidados gerais com o animal. “É preciso estar ciente do custo que um cavalo gera mensalmente, saber do que ele se alimenta, ter em mente um local onde ele vai ficar (se em casa, hotelarias, hípicas), cuidados sanitários com vermífugos e vacinas e realização de exames de sangue para doenças infectocontagiosas, de acordo com as normas de cada estado do país”, recomenda.