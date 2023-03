Saiba o que significa sonhar com água limpa

Astróloga explica como este sonho pode estar relacionado à intuição e à vidência

Sonhar com água limpa sinaliza mudanças na vida Imagem: Jolanda Aalbers | Shutterstock

A água representa a origem da vida e é um elemento de regeneração corporal e espiritual. Simbolizando a fertilidade, a transformação, a pureza e a força, ela é considerada fonte de sabedoria e virtude, e sua fluidez leva a perspectivas de crescimento.

“Sonhar com água limpa pode sinalizar uma série de mudanças em sua vida. Pois se trata da fluidez com que você lida com os desafios e também como recebe novas perspectivas, que a faz se conectar com a energia da água”, explica a astróloga Yara Vieira.

A seguir, a astróloga explica o significado de sonhar com água limpa e a possível relação desse sonho com a vida material. Veja!

Sonhar com água limpa é bom ou ruim?

Sonhar com água limpa pode significar que a sua intuição está aflorada para uma grande carga de acontecimentos, os quais irão exigir de você paciência e foco para concluir seus objetivos. “Segundo um estudo feito pelas ciências ocultas, a água não possui uma forma direta. O que indica que sonhar com rio de água limpa pode ser um sinal da sua versatilidade, de se moldar fluidamente às situações e de superar dificuldade”, diz a astróloga. Ademais, sonhar com rio de água limpa é um indício de que você é capaz de assumir o controle das situações, o que, por muitas vezes, é uma grande responsabilidade.

Sonhar com água limpa e parada pode indicar a chegada de problemas (Imagem: Ivano de Santis | Shutterstock)

Relação do sonho com a vida real

Contudo, sonhar com água limpa e parada pode significar que você possui uma tremenda habilidade adormecida em seu âmago: a da vidência. “Sonhou com água limpa e parada? Tenha cuidado! Se caso você tenha tido algumas sensações de discórdia e desentendimento com as pessoas, saiba que isso está alinhado com a intuição para a chegada de problemas interpessoais. Logo, um indício dessa confirmação é sonhar com água limpa e parada”, alerta Yara Vieira.

Afinal de contas, se a água em movimento representa as transições e realizações, a água parada representa uma possível tribulação para acabar com a tranquilidade. Para interpretar corretamente os sonhos, uma dica é: preste atenção às suas atitudes e fique atento à sua volta, pois evitar espinhos é uma boa forma de seguir seu caminho.

Influência dos elementos nos sonhos

Para quem estuda o mundo espiritual, sabe que os elementos estão sempre presentes e influenciam diretamente os sonhos. Sendo assim, sonhar com água limpa traz a visão da cura e da renovação dos alicerces básicos na vida como: corpo físico, mente e intelecto, espiritualidade e relação com o divino. Isso porque as pessoas estão imersas em um mundo que as conecta a uma experiência de espaço-tempo, em que as energias interferem e trazem toda uma cadeia de inclinações à capacidade sensorial, intuitiva e perceptiva.

Por Julia Vitorazzo