Saiba para que serve o bigode do cachorro

Pelos no rosto ajudam o animal a se locomover e a se comunicar

Os bigodes são diferentes do restante dos pelos do animal Imagem: Stefan Lambauer | ShutterStock

O bigode do cachorro, também conhecido como vibrissas, são pelos longos e rígidos que crescem ao redor do rosto do animal, principalmente acima dos olhos, na lateral do focinho e nas bochechas. Eles são diferentes dos outros pelos do corpo do pet, pois possuem raízes profundas e são ricamente supridos com terminações nervosas e vasos sanguíneos.

Fundamental para a movimentação

Os bigodes têm uma série de funções importantes para os cães. Uma das mais notáveis é a capacidade de ajudá-los a se orientar no espaço e se deslocar em ambientes escuros ou com pouca luz. Isso ocorre porque esses pelos são muito sensíveis a vibrações e movimentos do ar, permitindo que os cachorros detectem objetos próximos sem precisar vê-los diretamente.

Importante para a comunicação

As vibrissas também são importantes para ajudar os pets a se comunicarem. Quando um cão está interagindo com outro, pode usar o bigode para expressar emoções como medo, agressão, curiosidade e amizade. Por exemplo, quando um cachorro está se sentindo ameaçado, ele pode baixar as vibrissas para indicar submissão e evitar uma possível briga.

Ajuda na caça

Outra função dos bigodes é ajudar os cães a capturar presas, especialmente aquelas que se movem rapidamente. Quando um cachorro está perseguindo uma presa, ele pode usar suas vibrissas para detectar a localização exata da presa e ajustar sua velocidade e trajetória para capturá-la com sucesso.

A pelagem também serve para proteger os cães (Imagem: Mary Swift | Shutterstock)

Proteção contra machucados

Os bigodes também podem ajudar os cães a proteger seus olhos e rosto. Isso porque, quando o pet está caminhando em um ambiente com muita vegetação, as vibrissas ajudam a protegê-lo dos galhos e folhas que possam machucar seu rosto ou olhos.

Raças com os bigodes mais aparentes

Todos os cães possuem vibrissas. No entanto, existem algumas raças com bigodes mais aparentes do que as outras. São elas:

Schnauzer: essa raça é conhecida por seus bigodes grossos e longos, que ficam em evidência na lateral do focinho.

Pastor alemão: embora os bigodes do pastor alemão não sejam tão longos quanto os do schnauzer, eles ainda são bastante aparentes, especialmente quando o cachorro está com a cabeça erguida.

Rottweiler: os bigodes dele são curtos e grossos, mas ainda assim bastante destacados, especialmente nas laterais do focinho.

Cuidados com os bigodes do cachorro

Cuidar dos bigodes do cachorro é importante para garantir que eles permaneçam saudáveis e cumpram suas funções de forma adequada. Por isso, eles não devem ser cortados. Se estiverem muito compridos ou desgrenhados, você pode aparar as pontas, mas nunca os corte completamente.

Além disso, como os bigodes são longos e ficam em uma área exposta, eles podem acumular sujeira, detritos e comida. Por isso, é importante limpá-los regularmente visando evitar irritações na pele e infecções. Você pode usar uma toalha úmida para limpar delicadamente.

Os bigodes crescem em áreas sensíveis do rosto, então é importante verificar regularmente se não há cortes, feridas ou irritações na pele ao redor deles. Se você notar algo incomum, leve o seu cachorro para uma avaliação veterinária.