Saiba por que os animais de estimação não podem comer chocolate

Veterinária explica como esse alimento pode colocar em risco a saúde dos pets

Substâncias presentes no cacau são tóxicas para os pets Imagem: smrm1977 | Shutterstock

Existem inúmeros alertas sobre o porquê não fornecer chocolate para os pets. Mas muita gente imagina que essa recomendação seja devido ao açúcar ou a quantidade de calorias que um pedaço de chocolate tem. Em alguns casos, os tutores oferecem opções com chocolate diet ou com maior concentração de cacau, o que pode ser ainda pior para o animalzinho.

“Nesta história, o cacau é o grande vilão!”, explica a veterinária Fernanda Ambrosino. Segundo ela, existe uma substância na composição do cacau que se chama teobromina. No corpo humano, esse elemento é metabolizado, mas nos animais de estimação ele é extremamente tóxico.

“A composição da teobromina é semelhante à da cafeína e, em grandes quantidades, pode afetar diretamente o cérebro e o coração. Além disso, ela pode permanecer na corrente sanguínea do animal por até 6 dias. Por isso, mesmo uma pequena quantidade de chocolate pode causar graves problemas para o pet”, explica.

Preste atenção aos sintomas caso o seu animal de estimação coma chocolate Imagem: rfranca | Shutterstock

Sintomas de ingestão de chocolate

Mesmo com todas essas informações, nem sempre é possível evitar que o pet ingira alguma quantidade de chocolate, seja porque um pedaço caiu ao chão e ele o pegou rapidamente, ou porque alguma pessoa sem o conhecimento ofereceu ao cão. Mas, independentemente de como acontece, é importante estar atento aos sintomas, que podem iniciar entre 2 e 4 horas após a ingestão do chocolate e durar até 72 horas.

De acordo com a veterinária, entre os sintomas, estão:

Vômito em jatos;

Diarreia;

Tremores musculares;

Hipertermia (elevação da temperatura);

Respiração acelerada;

Inquietação;

Convulsões (em alguns casos).

“Com qualquer um destes sintomas, o tutor deve procurar auxílio veterinário com urgência. Se possível, levar a embalagem do chocolate, que é uma informação importante para o médico-veterinário decidir qual protocolo de atendimento ele vai utilizar naquele caso”, conta Fernanda.

Alternativas saudáveis para oferecer aos pets

O chocolate branco e o chocolate ao leite também são proibidos. Apesar de apresentarem baixos índices de teobromina, ambos possuem altos níveis de gordura, o que também faz mal ao pet e pode causar vômitos e diarreias.

“Se o cão é do tipo que fica pedindo comida e não pode ver ninguém com nada na mão, existem os ‘chocolates’ feitos especialmente para os pets, com ingredientes que não fazem mal ao bichinho e que eles podem comer tranquilamente, e que são facilmente encontrados nos pet shops e nas grandes lojas. Em outros casos, um pedaço de fruta, cenoura ou outros petiscos específicos de pet vão deixar o animal feliz do mesmo jeito”, finaliza.

Por Gisele Assis