Saiba por que remédios para emagrecer colocam a saúde em risco

Nutricionista explica como a medicação pode prejudicar o metabolismo e causar o efeito sanfona

Remédios para emagrecer causam perda de massa muscular Imagem: Ropisme | Shutterstock

Unir uma dieta equilibrada com a prática de exercícios físicos é uma das formas mais comuns de eliminar peso de maneira saudável. Entretanto, apesar dos riscos, algumas pessoas acabam recorrendo a remédios sem orientação médica. Não existe uma fórmula mágica para perder peso, e alguns tipos de fármacos podem ser prejudiciais à saúde. “Medicamentos para emagrecer, em geral, são inibidores de apetite e o indivíduo acaba emagrecendo por conta de uma restrição exagerada de alimentos”, explica a nutricionista Helouse Odebrecht.

Riscos para o corpo

Segundo Helouse Odebrecht, o uso de medicamentos que não foram prescritos por um médico não é saudável para o corpo e causa perda de massa muscular. “O tecido muscular é o tecido ativo do nosso corpo, aquele que gasta mais calorias. Então, se a pessoa está perdendo massa muscular, está diminuindo o metabolismo”, afirma.

Remédios para emagrecer e o efeito sanfona

De acordo com a nutricionista, há casos de pessoas que emagrecem com medicamentos, mas (depois que voltam a se alimentar de maneira normal) acabam ganhando peso novamente e, por vezes, até mais do que tinham antes. Além disso, o efeito sanfona faz com que fiquem com a pele flácida.

Medicamentos para emagrecer podem causar desorganização metabólica (Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock)

Medicamentos podem desequilibrar o organismo

Esses remédios também podem causar outros problemas para o corpo e afetar o seu funcionamento. “Os medicamentos para emagrecer estão relacionados a uma verdadeira desorganização metabólica, enzimática e endócrina, causando grande bagunça no organismo e aumentando o risco de problemas de metabolismo”, explica a nutricionista.

Consulte um médico

É importante buscar orientação médica para perder peso de maneira saudável e correta. “Hábitos de vida saudáveis, como alimentação equilibrada, exercícios físicos e ausência de vícios, são o caminho para um emagrecimento correto e duradouro”, finaliza Helouse Odebrecht.