Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço
Práticas e saborosas, elas combinam ingredientes variados para uma refeição nutritiva e completa
Montar um almoço completo nem sempre precisa ser complicado. Com boas combinações, é possível criar refeições práticas e que garantem saciedade ao longo do dia. Nesse contexto, as saladas ricas em proteínas se destacam. Na versão morna, elas podem ser variadas, misturando elementos frescos com preparos quentes para criar pratos que vão muito além do básico.
A seguir, confira 5 receitas de salada morna ricas em proteínas!
1. Salada morna de quinoa com vegetais
Ingredientes
Salada
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 cenoura cortada em palitos
- 1/2 berinjela cortada em cubos
- 1/2 abobrinha cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de queijo branco em cubos
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de mostarda
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Salada
Lave bem a quinoa em água corrente. Em uma panela, cubra com as 2 xícaras de chá de água e uma pitada de sal. Deixe cozinhar em fogo baixo até a água secar e os grãos ficarem macios (cerca de 12 a 15 minutos). Reserve. Enquanto isso, disponha os legumes em uma assadeira, regue com azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até ficarem macios e levemente dourados. Em uma tigela grande, misture a quinoa ainda morna com os legumes assados. Acrescente o queijo branco e a salsinha.
Molho
Para o molho, misture todos os ingredientes em um recipiente até emulsionar e despeje sobre a salada, envolvendo bem. Sirva morna.
2. Salada morna de frango com legumes
Ingredientes
- 1/2 peito de frango cortado em cubos
- 1 abobrinha cortada em rodelas
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1/2 pimentão cortado em tiras
- 1/2 cebola-roxa cortada em pétalas
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de chá de alecrim seco
- 1 colher de chá de tomilho seco
- Suco de 1/2 limão
- 1 xícara de chá de folhas de alface
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, distribua a abobrinha, a cenoura, o pimentão e a cebola-roxa. Tempere com 1 colher de sopa de azeite, sal, pimenta-do-reino, páprica, alecrim e tomilho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, mexendo na metade do tempo, até dourar.
Tempere o frango com o restante do azeite, sal e pimenta-do-reino. Grelhe em uma frigideira, em fogo médio, até dourar e cozinhar completamente. Em um recipiente, misture os legumes ainda quentes com o frango, finalize com o suco de limão e sirva sobre a alface.
3. Salada morna de atum com batata
Ingredientes
- 2 filés de atum fresco cortados em cubos
- 2 xícaras de chá de batata cortada em cubos médios
- 1 xícara de chá de vagem cortada ao meio
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Coloque as batatas em uma panela com água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio por aproximadamente 12 minutos. Escorra e reserve. Em outra panela, ferva água com uma pitada de sal. Adicione a vagem e cozinhe por 5 minutos, até ficar al dente. Escorra e reserve. Em um recipiente, tempere o atum com sal e pimenta-do-reino. Em fogo médio, aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira e grelhe o peixe por 2 a 3 minutos, mantendo o interior levemente rosado. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione a cebola-roxa e refogue por 1 a 2 minutos, até murchar levemente.
Em uma tigela, misture a mostarda, o suco de limão e o restante do azeite até formar um molho. Em um recipiente, junte as batatas, a vagem e a cebola-roxa ainda quentes, regue com o molho e misture bem. Adicione o atum por cima e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
4. Salada morna de polvo com batata
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de batata cortada em rodelas
- 1 1/2 xícara de chá de tentáculos de polvo cozidos e cortado em pedaços
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, cubra a batata com água, adicione uma pitada de sal e leve ao fogo médio. Cozinhe por cerca de 10 minutos, até ficar macia, mas ainda firme. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione o polvo cozido e deixe dourar por cerca de 3 a 5 minutos, até ganhar cor e leve crocância. Acrescente o alho, a páprica defumada e misture rapidamente para perfumar.
Em uma tigela, disponha a batata ainda morna, adicione o polvo e regue com o restante do azeite e o suco de limão. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
5. Salada morna de tomate-cereja com frango
Ingredientes
- 2 1/2 xícaras de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1 cebola-roxa cortada em meia-lua fina
- 1 1/2 xícara de chá de frango cozido e desfiado
- 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico
- 1 1/2 colher de sopa de azeite
- 10 folhas de manjericão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola-roxa, tempere com sal e refogue por cerca de 2 minutos, até murchar. Acrescente o tomate-cereja e cozinhe por aproximadamente 3 minutos, mexendo de vez em quando, até ficar levemente macio. Adicione o frango desfiado e misture bem para aquecer. Desligue o fogo, regue com o vinagre balsâmico e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.
