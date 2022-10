San Andrés: conheça a ilha mágica do Caribe Colombiano

Confira opções de lazer e turismo na terra do Mar de Sete Cores

San Andrés é um ótimo destino para praticar esporte aquático e aproveitar as praias Imagem: Shutterstock

Conhecida como a terra do Mar de Sete Cores, San Andrés encanta por oferecer clima tropical, praias deslumbrantes e paraíso para mergulhadores. A ilha está localizada no meio do mar do Caribe, entre as Costas da Nicarágua e do Panamá. É um ótimo destino para aproveitar a praia, praticar esportes aquáticos e saborear uma culinária rica, sobretudo, à base de peixes, frutos do mar, lagosta e camarão.

História de San Andrés

Nos áureos tempos dos exploradores e da descoberta das Américas, San Andrés serviu como um grande refúgio para os piratas que circulavam pelo Caribe. Henry Morgan, pirata do País de Gales, escondia os saques que realizava constantemente dos espanhóis, acumulando grandes riquezas e construindo verdadeiros tesouros.

A cidade foi ocupada por ingleses e por muitos africanos escravizados. Até o ano de 1950, a população local era basicamente afrodescendente. Eles foram convertidos ao protestantismo em função, na época, da forte presença inglesa. Foi somente em 1954 que a Colômbia decidiu intensificar a sua presença definitiva por lá. Criou-se uma zona de livre comércio e estimulou a ida de colombianos de diversas cidades do continente para ampliar a presença do país na ilha.

Língua oficial de San Andrés

Embora a língua oficial por lá seja o espanhol, a população local se comunica em “creole”, língua resultante do inglês arcaico pronunciado por eles, com palavras de origem africana.

Melhor época para visitar

A temperatura média em San Andrés fica próximo aos 27 graus durante o ano. O período mais chuvoso vai de maio a dezembro, mas nada muito acentuado. A ilha não faz parte da rota de furacões do Caribe, porém o vento costuma ser forte de agosto a outubro. Os preços de alta temporada estão concentrados entre o fim de dezembro ao final de janeiro e nas férias de julho e agosto. Nos demais meses é possível encontrar preços mais convidativos.

Destino perfeito para cruzeiros marítimos

Com 1.642 quilômetros de costa Caribenha, a Colômbia é um destino perfeito para os navios, que transportam milhares de turistas em percursos por diferentes portos. San Andrés é um dos lugares que chegam barcos de importantes companhias de navios para que os passageiros conheçam suas belezas naturais.

Na ilha caribenha colombiana também chegam navegantes que viajam pelo mundo em seus veleiros e iates. Destino preferencialmente de americanos, canadenses, espanhóis e mexicanos, os brasileiros ainda são poucos, mas adoram o lugar quando por lá passam suas férias.

San Andrés possui locais para mergulho repletos de corais, lagostas e arraias (Imagem: Shutterstock)

Localização ideal para mergulho

O mergulho é um dos mais importantes segmentos turísticos explorados em San Andrés. Dos visitantes, cerca de 40% deles escolhem o destino para essa prática esportiva. Qualquer turista pode aprender os conceitos básicos em San Andrés. Na ilha há dezenas de escolas certificadas que oferecem cursos para colocar na água aqueles que estejam interessados em experimentar a sensação de falta de gravidade sentida no mar.

Nos locais de mergulho, os praticantes podem apreciar e fotografar desde pequenos peixes coloridos, como corais, lagostas, até enormes arraias, gigantescas tartarugas marinhas, caranguejos e tubarões, entre outros animais. O que torna San Andrés uma excelência em turismo de mergulho é a temperatura e os tons claros de suas transparentes águas, que fazem com que a luz do sol atinja mais de 30 metros de profundidade: um paraíso para os mergulhadores e amantes de observação da fauna marinha.

A área é preservada por uma reserva da biosfera chamada Seaflower. A região caribenha forma a segunda maior barreira de corais do mundo, oferecendo pontos de mergulho que parecem grandes florestas de corais, com gigantes esponjas do mar multicoloridas, e peixes de diversos tamanhos e cores.

Turismo em San Andrés

Praia da baía de Cocoplum

Na praia da baía de Cocoplum o vento é quase imperceptível, além de ser uma das praias mais bonitas da Ilha. Até porque tem uma ilhota (Rocky Cay) logo em frente que compõe um lindo cenário. Uma máscara e um snorkel são equipamentos essenciais para quem quer conhecer bem a ilha. O snorkeling em West View é daqueles que dá para perder a hora e esquecer o tempo.

Johnny Cay

Próximo à ilha principal formam-se ilhotas chamadas de Cayos, que em geral têm nomes em inglês, ou seja, Cay. Johnny Cay é a maior delas, onde, além da praia, há um campo gramado cercado por coqueiros, bom para fazer piquenique. Também há restaurantes. Dar uma volta a pé nessa ilha pode revelar praias deliciosas para um relaxante banho de mar, ou simplesmente observar as centenas de iguanas, as únicas moradoras fixas da ilha.

Rocky Cay

Outra ilha bastante visitada. Fica bem próximo à cidade. Na maré baixa é possível visitá-la em 360 graus. Ao lado dela fica um navio encalhado, que serve como base para experiências de mergulhadores que exploram a fauna e flora marinhas locais. O Aquário é um banco de areia onde estão três bons restaurantes. Lá os turistas encontram uma barreira de corais para praticar flutuação. É um passeio interessante para quem não vai fazer o mergulho com cilindro.

Volta à ilha

A rodovia que circula a ilha tem aproximadamente 28 km. A volta à ilha é bastante interessante, para localizar e reconhecer onde estão todos os atrativos. Alugam-se carrinhos de golfe, motos e bicicletas. A rodovia é totalmente asfaltada e bem policiada. Outra opção para conhecê-la é alugar uma bicicleta no sentido horário.

Uma dica é começar o passeio o mais cedo possível para aproveitar bem as lindas paisagens pelo caminho. Vá parando nas praias, e ao final do dia terá terminado. O aluguel do carrinho de golfe compensa se estiver em grupo, para dividir o valor e realizar os passeios em grupo.

La Piscinita e West View oferecem mergulho com peixes (Imagem: Shutterstock)

La Piscinita e West View

Para praticar snorkel (flutuação com máscara de mergulho) são dois pontos especiais em San Andrés. O bom é que eles estão na parte da ilha voltada para o continente, então mesmo em dia de ventos fortes o mar ali sempre vai estar calmo. Para entrar na água nesta parte da ilha é preciso saltar ou usar escada, já que a borda é uma rocha coralina.

Nestes dois pontos há uma infinidade de peixes para admirar e/ou fotografar. Em West View também há uma atração chamada Aquanautas. Este passeio é realizado com um escafandro (capacete grande de mergulhador), que permite que as pessoas caminhem no fundo do mar. É uma experiência incrível e única.

Kitesurf em Spratt Bight

Na principal praia da cidade, Spratt Bight, existem dezenas de ofertas de equipamentos para praticar esportes aquáticos, como o Kitesurf. É uma experiência incrível, pois admirar os diversos tons do mar caribenho de San Andrés do alto é uma sensação inexplicável.

Hoyo Soplador

Na parte sul da ilha está um dos pontos mais interessantes: o Hoyo Soplador. É um “buraco” na rocha localizada bem na margem. Quando a onda vem, canaliza um jato de água forte e surpreendente parecido a um enorme gêiser. Neste ponto da ilha, onde fica localizado o Hoyo, estão instalados vários restaurantes e lojinhas que comercializam artesanatos, camisetas e lembrancinhas para presentear amigos e parentes.

Ilha de Providência

A ilha de Providência está bem próxima, a algumas horas de barco ou 25 minutos de voo em uma avioneta que transporta no máximo 18 pessoas por voo. É uma opção mais calma e menos agitada que San Andrés. Dar a volta pela estrada que leva a Providencia, uma ilha de sete quilômetros de longitude por quatro quilômetros em sua parte mais larga, toma um par de horas num carrinho de golfe daqueles alugados no setor de Água Dulce.

Esta é uma atividade que permite parar em praias desertas onde faixas de areia clarinha recheadas de enormes coqueiros, além de deslumbrantes paisagens. Providência também oferece enorme potencial para a prática de mergulho. A ilha é um refúgio para os turistas que desejam ficar alguns dias desconectados da correria e do agito das grandes metrópoles. O maior adjetivo de Providência é o ócio.

Curiosidade sobre a ilha

A ilha quase não tem água doce potável. Não há cursos d’água naturais e regulares por lá. As únicas fontes de armazenamento de água doce são as chuvas, que não são regulares durante o ano. Por isso, a água em San Andrés é tida como ouro pela população local, que além de economizá-la usa esse bem de maneira racional. Na ilha existem algumas usinas que dessalinizam a água do mar para utilizá-la em hotéis, restaurantes e para a limpeza urbana da cidade.

Texto originalmente publicado na revista Qual Viagem (Edição 104, Ano 8, Outubro 2022).