Seiya (ele mesmo!) apresenta trailer do filme Cavaleiros do Zodíaco

Live-action chega aos cinemas do Japão em abril e segue o rastro da história original

Cavaleiros do Zodíaco estreia em abril nos cinemas do Japão Imagem: Sony Pictures | Divulgação)

No próximo dia 28 de abril, chega aos cinemas do Japão o filme “Cavaleiros do Zodíaco”. E o mais incrível é que o trailer é apresentado pelo próprio Seiya. O longa foi inicialmente anunciado em 2017, mas as gravações só terminaram em 2022, com direção do polonês Tomasz “Tomek” Bagiński, diretor de “The Witcher”, “Lenda do Lobo” e “A Origem”, todos da Netflix.

Elenco dos Cavaleiros do Zodíaco

Para o elenco, estão confirmados:

Mackenyu – Seiya

Madison Iseman (“Annabelle 3”, “Jumanji: Bem-Vindo à Selva”) – Saori (Sienna) Kido

Diego Tinoco – Ikki (Nero)

Sean Bean (“Game of Thrones”, “O Senhor dos Anéis”) – Mitsumasa (Alman) Kido

Famke Janssen (“X-Men: O Filme”) – Guraad (só havia aparecido na versão 3D de 2019, mas era homem)

Mark Dacascos (“John Wick 3”) – Tatsumi (protetor de Saori)

Nick Stahl (“O Homem sem Face”, “O Exterminador do Futuro 3”) – Cassius (Cavaleiro Negro)

O papel principal não poderia ser de outro ator que não Mackenyu, que participou de “Samuray X”, “Fullmetal Alchemist” e estará na série “One Piece”.

“Cavaleiros do Zodíaco” ficou popular no Brasil em meados dos anos 1990 (Imagem: Toei Animation | Sony | Divulgação)

Sucesso no Brasil

Os “Cavaleiros do Zodíaco” ficou famoso no Brasil na metade dos anos 1990, quando a série animada “Saint Seiya” era exibida pela TV Manchete. O mangá original era uma mistura de combate tipicamente japonês com mitologia grega.

Seguindo a história original

No filme, a trama segue o rastro da história original: “Quando uma divindade da guerra reencarna no corpo de uma jovem garota, o órfão Seiya descobre que está destinado a protegê-la e salvar o mundo. Mas isso apenas se ele puder encarar o passado e se tornar um Cavaleiro do Zodíaco”, diz a sinopse do IMDb, base de dados on-line de informação sobre cinema, TV, música e games.

A estreia nos cinemas do resto do mundo ainda não tem data confirmada.

Por Fernando Souza Filho