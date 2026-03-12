Sem tempo para treinar? Veja como se exercitar mesmo com a rotina corrida

Saiba como adaptar a prática de atividade física ao dia a dia e manter o corpo em movimento

Exercícios rápidos podem ser a chave para manter a constância no dia a dia Imagem: PeopleImages | Shutterstock) </p>

A ideia de que é preciso ter uma hora livre para treinar, cinco vezes por semana, para conquistar resultados já não conversa com a realidade da maioria das pessoas. Reuniões, trânsito, prazos, filhos, vida social. A agenda cheia virou regra, e não exceção.

Mas a boa notícia é que ciência e prática convergem em um ponto: consistência vence duração. O chamado “treino da vida real” parte de uma lógica simples: encaixar o exercício na rotina existente, em vez de esperar a rotina perfeita para começar.

Exercício não é anexo, é parte da agenda

Para o preparador físico Leandro Twin, da Bluefit Academia, o erro mais comum é tratar o treino como algo opcional. “O exercício precisa ser parte da rotina, não um anexo ao estilo de vida. Quando ele entra na agenda como prioridade, assim como uma reunião importante, ele deixa de ser negociável”, afirma.

Segundo ele, intensidade e foco compensam o tempo reduzido. “Um treino de 20 minutos bem executado, com foco e técnica adequada, pode gerar mais resultado do que uma hora inteira feita sem concentração e sem execução correta”, explica.

Estratégia é tudo: como encaixar o treino no dia

A rotina corrida não precisa ser um obstáculo para o movimento. Algumas estratégias ajudam a encaixar o exercício mesmo nos dias mais cheios:

1. Fuja do horário de pico

Treinar fora dos horários tradicionais (antes das 7h, entre 10h e 16h ou após 21h) otimiza tempo e reduz estresse com espera por equipamentos.

2. Aproveite a hora do almoço

Um treino objetivo de 20 a 30 minutos permite treinar, tomar banho e ainda manter parte do intervalo para alimentação.

3. Divida o treino

Se 40 minutos seguidos são inviáveis, faça 20 minutos pela manhã e 20 minutos à noite. O estímulo fracionado também gera adaptação muscular e cardiovascular.

4. Use o dia a seu favor

Pequenas mudanças no dia a dia também ajudam a aumentar o nível de atividade física. Tente:

Suba escadas em vez de usar o elevador;

Faça caminhadas de 5 minutos a cada hora de trabalho;

Estacione mais longe;

Faça alongamentos rápidos entre tarefas.

Esses “micromovimentos” aumentam o gasto calórico diário e reduzem o tempo sedentário, fator diretamente ligado a riscos metabólicos.

Circuitos de exercícios são alternativas eficientes para otimizar o tempo Imagem: Artsplav | Shutterstock

Modelos de treino para quem tem pouco tempo

Para quem tem pouco tempo, treinos objetivos e bem estruturados podem gerar estímulos eficientes em poucos minutos. Confira duas opções!

1. Treino pronto: 20 minutos de alta intensidade

Objetivo: ganho de condicionamento e estímulo muscular global.

Formato: circuito de 3 a 4 voltas.

Aquecimento (3 minutos):

Polichinelos;

Mobilidade de quadril e ombros;

Agachamentos leves.

Circuito (15 minutos)

40 segundos de exercício + 20 segundos de descanso:

Agachamento com peso corporal ou halter; Flexão de braço, ajoelhado ou tradicional; Remada com halter ou elástico; Afundo alternado; Prancha abdominal.

Repita de 3 a 4 vezes.

Finalização (2 minutos)

Sprint na esteira ou bicicleta, ou mountain climber no solo.

Foco: intensidade alta, execução bem-feita e pausas controladas.

2. Treino pronto: 40 minutos eficientes e completos

Objetivo: força e cardio com tempo otimizado

Aquecimento (5 minutos)

Caminhada rápida ou bicicleta + mobilidade articular.

Bloco 1 – Força (15 minutos)

3 séries de 10 a 12 repetições

Leg press ou agachamento;

Supino máquina ou halter;

Puxada na frente (costas);

Desenvolvimento de ombro.

Descanso curto: 30 a 40 segundos.

Bloco 2 – Metabólico (10 minutos)

Formato HIIT:

30 segundos de corrida intensa;

intensa; 30 segundos de caminhada.

Repetir 10 vezes.

Bloco 3 – Core (5 minutos)

Prancha (3 x 30s);

Abdominal infra;

Elevação de quadril.

Alongamento (5 minutos)

Constância supera perfeição

O treino da vida real não depende de motivação infinita, mas de estratégia. Ajustar horários, aceitar treinos mais curtos e incorporar movimento ao longo do dia cria uma base sustentável, pensando que, quando o assunto é treino, é melhor feito do que perfeito.

Mais do que buscar a rotina ideal, a proposta é construir uma rotina possível. Porque, no fim, o melhor treino não é o mais longo, é o que acontece todos os dias.

Por Denise Bispo