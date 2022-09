Semana do Cinema tem ingressos por R$ 10 até o dia 21 de setembro

Confira como funciona a promoção e veja quais filmes estão em cartaz

A Semana do Cinema acontece até quarta-feira (21/09). Nesta campanha, idealizada pela FENEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), alguns cinemas brasileiros estão com ingressos por R$ 10. Este projeto visa atrair o público para as sessões de filmes após o período de paralisação provocada pela pandemia da COVID-19.

Entre as redes participantes, estão: Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, GNC, Moviecom, Arteplex, Cineart, Itaú Cinemas, Petra Belas Artes e Playarte. Não entram na promoção salas IMAX e com projeção em 3D. Os combos de pipoca e refrigerantes também devem ter desconto, mas a disponibilidade deve ser verificada nos locais e sites dos cinemas responsáveis.

Filmes que estão em cartaz neste período

Os filmes em cartaz durante a Semana do Cinema prometem agradar todos os gostos. Tem terror, ficção-científica, romance, comédia e aventura. Veja abaixo alguns dos longas disponíveis neste período:

1. Órfã 2: A origem

Órfã 2: A origem (Imagem: Reprodução digital/Paramount Players)

Dirigido por William Brent Bell, nesta prequela da produção original de 2009, Leena Klammer (Isabelle Fuhrman) está de volta com a sua mente cruel. Após elaborar um plano para fugir da clínica psiquiátrica, na Estônia, a menina viaja aos Estados Unidos fingindo ser a filha desaparecida de uma família rica. Mas a farsa não dura muito tempo. Leena, agora Esther, começa a demonstrar comportamentos estranhos que colocam em risco a vida de quem está ao seu redor.

2. Ingresso para o paraíso

Ingresso para o paraíso (Imagem: Reprodução digital/Universal Studios)

A comédia romântica com Julia Roberts e George Clooney conta a história de Lily (Kaitlyn Dever), uma jovem recém-formada na universidade que decide viajar com a amiga para Bali. Na viagem, ela se apaixona por um balinês e decide se casar. Contudo, seus pais – que são divorciados – não apoiam a ideia e tentam impedir que a filha cometa o mesmo erro que eles há 25 anos. Mas os dois não esperavam que os planos para acabar com o casamento de Lily os reaproximaria.

3. Minha família perfeita

Minha família perfeita (Imagem: Reprodução digital/ Walt Disney Studios Motion Pictures)

Produzido por Marcelo Guerra, o longa brasileiro narra a história de Fred (Rafael Infante), um publicitário bem-sucedido que sonha em encontrar a mulher dos sonhos. Um dia, ele conhece Denise (Isabelle Drummond) e, após um tempo juntos, decide pedi-la em casamento. Mas ela só aceita com uma condição: conhecer a família de Fred, que ele tem vergonha, pois são excêntricos italianos. Então, ele contrata atores para representá-los. Porém, a falsa família pode ser ainda pior que a original.

4. Minions 2: A origem de Gru

Minions 2: A origem de Gru (Imagem: Reprodução digital/Universal Studios)

Nesta sequência de ‘Minions’, dirigido por Kyle Balda, as aventuras de Gru e os Minions acontecem em outra época. Em 1970, Gru, ainda criança, tenta entrar para uma liga de supervilões, mas ele não vai tão bem na entrevista. Com isso, os meninos tornam-se inimigos dele. Assim, Gru tenta fugir dos malfeitores e se alia a uma fonte improvável para derrotar o grupo de vilões.

5. Pinóquio: O menino madeira

Pinóquio: O menino madeira (Imagem: Reprodução digital / PlayArte)

Considerado um clássico infantil, o filme dirigido por Guillermo del Toro e Mark Gustafson é uma nova versão da história do menino madeira. Na narrativa, um carpinteiro solitário constrói um boneco chamado Pinóquio. O amor pelo menino é tão genuíno que chama a atenção da fada azul, que realiza o desejo do carpinteiro e dá vida ao boneco. Após isso, Pinóquio se envolve em diversas aventuras e conhece amigos em meio a sua jornada.

6. Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz

Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz (Imagem: Reprodução digital/Imagem Filmes)

O longa retrata a história do Dr. Fritz (Danton Mello), médico alemão, falecido durante a Primeira Guerra Mundial, que se tornou uma esperança para milhares de pessoas ao redor do mundo por meio de suas cirurgias e curas espirituais. Em um período em que o espiritismo não era conhecido no país, Zé Arigó, como era chamado, foi alvo de diversas críticas. Mas, com o apoio de sua esposa conseguiu ajudar diversas pessoas.

7. Não! Não olhe!

Não! Não olhe! (Imagem: Reprodução digital/Universal Pictures)

Para os amantes de filmes de terror, o longa, roteirizado por Jordan Peele, retrata eventos misteriosos e sobrenaturais que ocorrem em uma cidade no interior da Califórnia. Os irmãos Emerald Haywood (Keke Palmer) e OJ (Daniel Kaluuya) são testemunhas dos mais estranhos acontecimentos e aparição de extraterrestres.