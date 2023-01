Série Wandinha torna franja cortininha tendência

Cabeleireira ensina como aderir a esse estilo de corte que é sucesso entre as famosas

Franja de Wandinha volta a ser sucesso Imagem: Divulgação/Netflix

“Wandinha”, série focada na filha de Mortícia Addams, se tornou um enorme sucesso na Netflix. Interpretada pela atriz Jenna Ortega, o visual da garota gótica ganhou uma franja cortininha. Antes, a personagem tinha apenas duas tranças no cabelo, como é possível ver no filme “A Família Addams”, lançado em 1991.

Tendência vai, tendência vem, mas a franja cortininha é algo que nunca sai de moda. Com ela, é possível mudar rapidamente o cabelo sem mexer no comprimento. Agora, entretanto, com a obsessão por “Wandinha” e sua intérprete, o amor por esse estilo voltou com tudo. Inclusive, há outras famosas apostando nesse corte, como Dakota Johnson, Lily Collins, Selena Gomez, Billie Eilish, entre outras.

Franja cortininha pode ser curta ou longa (Imagem: Shutterstock)

Vantagens da franja

A cabeleireira e especialista capilar Raquel Souza conta que quando a franja é bem-feita, não tem quem não goste. É um estilo que todo formato de rosto e toda textura de cabelo podem ter. E confie que ela é tão versátil quanto impactante. Elas são uma maneira simples de enquadrar elegantemente seu rosto quando o resto dos fios está preso, além de elevar penteados soltos.

Curtain bangs na década de 70

As curtain bangs, com o estilo que marcou as décadas de 70, retornam com ainda mais popularidade entre as mulheres que desejam um visual moderno e ousado. Esse estilo cortininha também é conhecido como franja Bardot, graças ao look de marca registrada da atriz francesa Brigitte Bardot. Por isso, também a forte inspiração dos anos 1970, quando os cabelos volumosos e cheios de camadas estavam no auge.

Franja cortininha também pode ser feita em cabelos cacheados (Imagem: Shutterstock)

Características da franja cortininha

Uma versão mais suave e personalizada das franjas retas e comuns, a franja cortininha, realça as características faciais como olhos e maçãs do rosto. “Você pode escolher entre uma versão mais longa com uma abertura na parte central ou mais curta emoldurando a linha da testa. O objetivo do corte é destacar todas as suas características positivas”, comenta Raquel Souza.

Na versão repaginada mais recente, quem ganha o estrelato é realmente o corte que simula uma cortina emoldurando o rosto. E se, no passado, havia um preconceito de que apenas cabelos lisos ficavam bem com elas, a ideia também já caiu por terra.

Cuidados com a franja

Antes de mergulhar no corte, vale considerar se a franja combina com seu estilo de vida. Algumas pessoas acham desconfortável a sensação de cabelo no rosto. Para manter a forma desejada, é necessário mais do que uma ida ao salão.

As franjas precisam de limpeza para se manter livres de oleosidade, suor, maquiagem e produtos aplicados na pele. O cuidado diário é essencial, mas nem sempre é fácil, portanto, se você conseguir dedicar 10 minutos do seu dia para a sua franja, já será o suficiente.

É indicado que o corte da franja cortininha seja feito no cabeleireiro (Imagem: Shutterstock)

Como cortar?

Nada melhor do que deixar a franja nas mãos de um profissional qualificado. Faça uma consulta com um cabeleireiro especializado que possa examinar seu formato de rosto, características e estilo de vida ao escolher o formato certo para a sua cortininha.

Como finalizar a franja?

Muitas pessoas ainda possuem algumas dúvidas sobre finalização. Para estilizá-la, realmente, é preciso separar alguns minutos a mais na rotina de cuidados capilares. Mas nada que uma escova secadora, para quem prefere lisos e ondulados, ou um pouco de mousse ou gelatina, para quem quer enfatizar os cachos, não façam o trabalho com perfeição.

“Para auxiliar nos cuidados diários, o xampu seco será seu melhor amigo. Seja em spray ou em pó solto, o produto ajudará a manter as mechas limpas e com movimento, adicionando volume e corpo mesmo quando os fios estão limpos”, indica Raquel Souza.