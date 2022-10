Serra Azul: conheça o complexo de parques temáticos e centros de compras em São Paulo

Vinhedo, Itupeva, Jundiaí e Louveira têm opções de lazer para toda a família

Com a ideia de transformar os municípios de Vinhedo, Itupeva, Jundiaí e Louveira em um dos principais destinos turísticos da América do Sul, o Governo do Estado de São Paulo lançou no final do ano passado o Distrito Turístico Serra Azul, englobando as quatro cidades.

Para desenvolver a região foi adotado um modelo semelhante ao que é utilizado em Orlando, nos Estados Unidos. O objetivo da criação do distrito é aumentar o número de visitantes promovendo restaurantes, hotéis e atrações turísticas da área.

As quatro cidades fazem parte do chamado Circuito das Frutas, juntamente com Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Jarinu, Morungaba e Valinhos. A região se destaca pelo cultivo de uva, morango, pêssego, goiaba, ameixa, caqui, acerola e figo e realiza inúmeros eventos ao longo do ano para celebrar a produção.

Vinhedo

Vinhedo está localizada a aproximadamente 75,9 km da capital e possui pouco mais de 80 mil habitantes. Refúgio de imigrantes italianos na década de 40, o município se destaca pela produção de uva e vinho. Anualmente a cidade celebra a Festa das Frutas e a Festa do Vinho, que acontecem nos meses iniciais do ano. Esses eventos atraem grande número de visitantes com diversas atrações como exposição e leilão de frutas, passeio de motos, desfile de cavaleiros e a pisa das uvas.

Atrativos da região

Um dos principais atrativos da região é o parque de diversões Hopi Hari, inaugurado em 1999 e considerado o maior da América Latina. Além dos brinquedos radicais, o local conta com outros mais tranquilos e área infantil: dividido em cinco regiões distribuídas em 760 mil metros quadrados, oferece mais de 40 atrações para todas as idades.

No espaço também são realizados shows, espetáculos interativos e eventos temáticos. Visível desde a estrada, a montanha-russa Montezun garante a diversão dos mais corajosos e é a maior montanha-russa de madeira da América do Sul.

Quem não tem crianças ou procura um passeio mais adulto pode visitar alguma das inúmeras adegas existentes na localidade. Dentre as mais conhecidas podemos destacar a Adega Família Ferragut, que conta com mais de cinco mil pés de uva e produz uma variedade de vinhos que podem ser degustados durante visita guiada.

Itupeva

A 73 km de São Paulo se encontra Itupeva, com população estimada de pouco mais de 64 mil habitantes. O município antigamente era um distrito de Jundiaí, mas se emancipou em 1965 em busca de melhorias nas condições de vida dos moradores que, até então, sofriam com o descaso do poder público.

A atração mais conhecida na área é o parque aquático Wet’n Wild, localizado ao lado do Hopi Hari. O empreendimento possui diversas atrações como toboáguas, rio lento, piscina de ondas e piscina infantil, além de um restaurante. Ocupa uma área de 160 mil metros quadrados, com capacidade para receber doze mil pessoas por dia.

Passeio pela cidade

Outro atrativo de Itupeva para quem gosta de adquirir artigos diferenciados é o Outlet Premium, um shopping a céu aberto com mais de 140 lojas de marcas nacionais e internacionais, inspirado em modelos estrangeiros. É comum pessoas saírem da capital apenas para comprar itens no local, atraídas pelas ofertas. Quem viaja com crianças pode ter interesse em conhecer também o Sítio Sassafraz, que oferece a possibilidade de ter contato com diversos animais, como cavalos, galinhas, porcos, carneiros e marrecos.

Jundiaí

Jundiaí está pertinho da capital paulista, a apenas 56 km, o que dá aproximadamente 40 minutos de viagem. É uma cidade maior do que as outras do distrito: conta com cerca de 426 mil habitantes. Os primeiros colonizadores chegaram à região no século XVII, mas foi somente dois séculos depois que a produção cafeeira promoveu o crescimento da área.

Um dos seus atrativos é a Serra do Japi, local considerado reserva da biosfera que possui mata preservada e numerosas espécies de flora e fauna. As visitas à área são coordenadas pelo Projeto Nossa Serra, ou podem ser feitas por uma das fazendas particulares que ocupam a região.

Museu do Vinho

Outra dica de passeio para os enófilos de plantão: abrigado em um tonel de quase seis metros de altura e com capacidade para 110 mil litros está o Museu do Vinho, dentro do complexo turístico Villa Brunholi. O espaço foi montado por iniciativa da família que administra o local juntamente com outras famílias tradicionais da cidade.

Jundiaí também tem seu lado festivo. A Festa da Uva, tradicional da cidade, surgiu a partir de um fenômeno: uma mutação genética espontânea nos vinhedos gerou uma nova variedade de uvas. A niágara rosada surgiu em 1933, e no ano seguinte foi realizada a primeira celebração em homenagem à fruta, no centro da cidade.

Louveira

Com uma população estimada de 51 mil pessoas, Louveira foi fundada em 1639 e fica a 74 km da capital paulista. A cidade tem um dos maiores PIB per capita do país e uma qualidade de vida excelente, se destacando em aspectos como economia, infraestrutura, saúde e educação.

Um dos seus atrativos é o agroturismo, com roteiros feitos em pequenas propriedades familiares que oferecem a oportunidade de conhecer diversas atividades do campo. O Empório Cestaroli e o Sítio Registro seguem esse modelo: nesses lugares o visitante pode degustar e adquirir produtos artesanais como vinhos, geleias e licores, além de uma variedade de frutas da época.

Opções de lazer na cidade

Outra atração da área é ideal para quem gosta de história de pescador: o pesqueiro Pescal possui três tanques com peixes de até 40 quilos. O local, que tem doze anos de tradição, conta com restaurante e loja de artigos para pesca.

E, para aqueles que desejam fugir um pouco das áreas rurais e conhecer um pouco da história do município, vale a pena uma visita à Estação Ferroviária. Fundada em 1915, possui arquitetura inglesa e foi importante no transporte de café e uvas da região. Além de ser um cenário perfeito para fotos, o espaço conta com loja de artesanato e realiza eventos e exposições culturais.

Melhor época para visitar

A temperatura nessa área costuma ser agradável, com máximas de 27°C e mínimas de 18°C no verão e máximas de 23°C e mínimas de 12°C no inverno, em média.

Como chegar

