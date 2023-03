Signo de Áries: confira as tendências para o mês de abril

Saiba o que os astros reservam para os arianos no setor amoroso, nas finanças e na vida familiar

As emoções estarão mais intensificadas neste período Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Este tende a ser um mês com grande energia e vitalidade para ir em busca dos seus sonhos e de tudo aquilo que lhe traz realização. Os caminhos se abrirão com mais facilidade, e novos movimentos poderão pedir a sua atenção. Será importante filtrar o que realmente deseja realizar. Afinal, caso se envolva em muitas atividades, poderá perder o foco e desperdiçar energia.

As emoções também estarão mais intensificadas neste período. Você poderá ter dificuldade para controlá-las, tendendo a rompantes motivados por sentimentos confusos. Portanto, procure intensificar sua atenção para esse setor, cuidando de si, se acolhendo e tomando consciência do que te desestabiliza.

Período de grandes transformações no amor

No início do mês, a vida afetiva será rodeada por mudanças. Mesmo que você não queira, essas transformações farão você sair da zona de conforto. A tendência é que ocorram situações repentinas. Depois, os imprevistos tendem a passar, mas o período ainda continuará desafiador. Isso porque a insegurança e a carência poderão aflorar. Já no final do mês, os dias tendem a ser mais leves e movimentados. Você buscará conhecer novas pessoas e lugares.

Por volta da metade do mês, você poderá ter ganhos inesperados (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Mês favorável para as finanças

O início do mês será favorável para realizar os seus sonhos. Haverá mais otimismo, alegria e vitalidade de sua parte. Seu brilho pessoal estará em alta, e tudo tenderá a fluir com mais facilidade. No entanto, apesar das energias positivas, será essencial tomar cuidado para não se envolver em muitas atividades. Afinal, poderá perder o foco e desperdiçar energia. Por volta da metade do mês, você ingressará em um momento propício para a vida financeira, no qual poderá ter ganhos inesperados.

Fase desafiadora no ambiente familiar

Os conflitos no ambiente familiar estarão bem presentes neste mês. A tendência é que muitas brigas ocorram devido a mentiras, situações confusas e mal-entendidos. Portanto, para que os ânimos se acalmem, será essencial que você e seus familiares conversem sobre os incômodos do dia a dia. A prática espiritual poderá tranquilizar e harmonizar a rotina do seu lar, além de te ajudar a elevar a sua energia, diminuindo a tendência aos conflitos.

Por astróloga Thaís Mariano