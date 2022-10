Signo de Escorpião: confira a previsão para novembro

Com o sol em seu signo, o mês será de muita energia e criatividade para você

Previsão do mês de novembro para o signo de Escorpião Imagem: Shutterstock

Você, escorpiano, costuma ser o centro das atenções e contagia todos ao redor com a sua forte energia. Além disso, regido por Plutão, você tem um perfil questionador, otimista, intenso e misterioso. Inclusive, é considerado um dos nativos mais intensos do zodíaco.

No início do mês, você se sentirá mais ativo(a) e com mais energia para batalhar por sua liberdade. Também terá uma dose de criatividade para romper com padrões de comportamento que não quer mais em sua vida. Entretanto, isso pode te gerar tensão e te levar a ações bruscas, inapropriadas e até rebeldes. Portanto, antes de agir, procure ter clareza de suas motivações. Se conecte com sua intuição para te auxiliar a perceber o que você realmente deseja ao buscar autonomia.

Período de crescimento e determinação

O final do mês poderá ser menos desafiador e te gerar bons crescimentos, caso esteja alinhado(a) e conectado(a) com seus valores internos. Além disso, você terá mais coragem e determinação para enfrentar seus medos e traumas. Será um período para batalhar pelo que quer.

Signo de Escorpião (Imagem: Shutterstock)

Tenha atenção com a saúde mental

Assuntos que pareciam encerrados poderão retornar para que você tenha coragem de ressignificá-los. Se perceber que precisa de ajuda, busque um terapeuta. Isso porque você poderá lidar com alguns conflitos internos que te causarão grande desconforto.

Momento para refletir sobre os relacionamentos

No início do mês, você sentirá seu brilho mais aflorado. Com isso, atrairá mais atenção. Irá exalar uma aura de amorosidade e afetividade, com a possibilidade de se sentir bem com a sua própria imagem e personalidade. Será o momento de fortalecer os pensamentos sobre o que espera e deseja de um relacionamento.

Então, a partir disso, você poderá buscar se conectar com alguém que esteja alinhado com o seu propósito. Poderá também encontrar dentro do seu relacionamento um espaço em que cada um tenha a individualidade preservada, sem deixar de olhar para o futuro juntos.

Mês de determinação no ambiente profissional

Neste mês, haverá muita força de vontade e determinação para conquistar o que você almeja. Terá energia para ir em busca do que deseja se tornar. A criatividade também estará em alta. Além disso, será um bom período para iniciar movimentos de liderança de forma mais harmônica e flexível, compreendendo as necessidades do outro.

Tenha cautela com possíveis falas e comportamentos arrogantes, pois você estará muito confiante. Procure lembrar que o apoio das pessoas é essencial para conquistar o que deseja. Inclusive, talvez aconteçam situações diferentes das que você almeja. Por isso, procure regular seu ego para lidar com elas.

Fase de emoções familiares

Você está vivendo um momento em que é necessário encarar algumas dores e feridas antigas causadas por conflitos familiares, para que elas tenham um novo olhar e significado. O medo da perda e do abandono também poderão ficar mais presentes nestes dias. Por isso, será importante enfrentar essas emoções. É possível que você precise lidar com problemas de saúde de entes queridos, e isso lhe traga insegurança e desconforto.