Signo de Libra: confira a previsão para o mês de outubro

Com o Sol em seu signo, o mês será de muita energia para você

Previsão do mês de outubro para o signo de Libra Imagem: Shutterstock

Os librianos são as pessoas nascidas no período entre 23 de setembro e 22 de outubro. Regido por Vênus, os librianos são pessoas diplomáticas, justiceiras, pacíficas e sociáveis. Conversam com todos e têm uma boa relação social nos espaços que frequentam.

Neste mês, será possível perceber com mais clareza a beleza de ser quem realmente é. Você também terá mais coragem para se afirmar, sem precisar de brigas e discussões. Haverá mais facilidade para enxergar o lado bom da vida, tudo o que você já enfrentou e as suas realizações. Dessa forma, poderá valorizar as relações e as conquistas materiais.

Momento para olhar para dentro de si

A tendência é que este seja um mês melhor do que o anterior. Isso porque você se perceberá com mais clareza. Inclusive, terá flexibilidade para mudar de opinião e para aprender algo novo sobre si, buscando harmonizar desafios que habitam na sua alma.

Período para ir em busca do que deseja

Será um momento para realmente batalhar pelo que você quer, deixando a procrastinação de lado e se colocando em ação para conquistar o que deseja. Porém, tente tomar cuidado com os caminhos, certificando-se de que são seguros e confiáveis.

Signo de Libra (Imagem: Shutterstock)

Momento para se valorizar

Com a sua autoestima elevada neste mês, o seu brilho atrairá muitos olhares. Além disso, você terá mais habilidade para compreender as necessidades do outro – sem esquecer das suas – e encontrar um caminho de equilíbrio na relação. Você também se comunicará com mais facilidade e terá mais consciência de seus próprios desafios na vida afetiva.

Entretanto, como você está em um novo ciclo e busca se conectar mais consigo, pode ser que perceba que a relação já não faz mais sentido e que é hora de encerrar e de buscar novos caminhos. Então, a partir da metade do mês, entrará em um período essencial para valorizar a si e para buscar mais segurança na vida afetiva.

Mês de autoconfiança no âmbito profissional

A sua autoconfiança estará em alta neste mês e, consequentemente, você se valorizará mais. Isso poderá contribuir beneficamente para o âmbito profissional e para que você se sinta mais capaz de começar algo que estava postergando. A tendência é que você tenha muita energia para batalhar pela posição profissional que almeja e para alcançar os seus objetivos.

Contudo, procure direcionar bem essa energia, com foco, para evitar começar muitas coisas e, como consequência, não conseguir finalizá-las. A partir da metade do mês, procure fazer um balanço da sua vida financeira, reconhecer suas conquistas materiais e se dedicar mais à sua segurança nessa área da vida.

Fase para fortalecer a relação com a família

Neste mês, você sentirá mais necessidade de estar com a família e de fortalecer a relação. Contudo, sua carência poderá entrar em conflito com toda a sua dedicação e empenho na vida profissional. Ademais, alguns segredos e mentiras do passado da sua família poderão reaparecer, causando incômodos e te desestabilizando emocionalmente.

Portanto, procure conversar sobre isso e busque um caminho para saber a verdade. Evite tirar conclusões precipitadas e fugir dos desconfortos. Além disso, você conseguirá desenvolver mais a sua autonomia. Porém, essa tendência poderá te levar a situações em que será preciso se reafirmar e isso causará conflitos com familiares.