Signo de Peixes: confira a previsão para março

Com o Sol em seu signo, o mês será favorável para conquistas e autoconhecimento

Previsão do mês de março para o signo de Peixes Imagem: PsyComa | Shutterstock

Março poderá ser muito favorável para as conquistas pessoais. Você terá mais habilidade para reconhecer o seu valor interno e o valor de tudo que já conquistou. Além disso, buscará mais conforto e prazer no que faz. Com isso, poderá encontrar um caminho profissional mais alinhado aos seus dons.

Contudo, apesar das energias positivas, a entrada de Saturno no signo de Peixes poderá lhe trazer o peso das responsabilidades da vida adulta, fazendo com que desacelere o ritmo e compreenda que nem tudo ocorrerá da maneira que deseja. Mesmo com os desafios trazidos por esse movimento, ele será importante para que coloque os pés no chão e se esforce visando concretizar os seus objetivos.

Cuidado com ações exageradas e impulsivas

Por volta da metade do mês, tome cuidado com a tendência a ações exageradas e impulsivas. Isso porque você poderá optar por caminhos dos quais se arrependerá depois. De modo geral, este mês será ideal para buscar o equilíbrio interior. Afinal, haverá tendências energéticas te puxando para diferentes lados, mas que, se bem harmonizadas, poderão ser utilizadas de forma construtiva.

Período movimentado no amor

No início do mês, você valorizará ainda mais tudo aquilo que já conquistou nos seus relacionamentos. Seu próprio valor também será percebido, o que te ajudará a ter mais consciência sobre o que é saudável dentro de uma relação. Depois, será o momento de se movimentar mais, ir a novos lugares e conhecer pessoas novas. Se já estiver envolvido(a) com alguém, aproveite este período para sair da rotina. Além disso, será uma boa fase para realizar viagens em casal e começar novos estudos.

Março será um mês positivo para o âmbito financeiro de Peixes (Imagem: Frutlower | Shutterstock)

Bons ventos na vida profissional e financeira

Neste mês, você terá mais ânimo e disposição para ir em busca dos seus sonhos. Com a vitalidade em alta, poderá conseguir bons resultados nos seus empreendimentos. Será um período favorável para inovar, colocar em prática um plano que está somente no papel e usar a criatividade e a intuição a seu favor.

Bom momento, também, para trabalhar com algo de que goste e que lhe traga prazer. Por fim, esta fase ainda tende a ser propícia para a vida financeira. Contudo, a fim de alcançar os bons ventos, será preciso cuidar do seu dinheiro e evitar gastos excessivos.

Fase tensa no ambiente familiar

Desde o final do último mês, você tem enfrentado um período de muitas brigas no ambiente familiar. Essa tendência conflituosa continuará. Os desentendimentos poderão surgir principalmente por enganos, falhas na comunicação e interpretações equivocadas. Desse modo, reações impulsivas, vindas de sua parte ou de seus parentes, poderão ser comuns. Para amenizar essa energia tensa, será essencial compreender o que está acontecendo dentro de você e o que aciona a sua agressividade.

Por astróloga Thaís Mariano