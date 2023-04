Signo de Touro: conheça as tendências para o mês de maio

O mês de maio será bastante movimentado e com tendência a mudanças para os taurinos

Este período será favorável para sair da zona de conforto e ir em busca de novas aventuras Imagem:

Masterlevsha | Shutterstock

Com Urano, Mercúrio e Júpiter em Touro, este será um mês movimentado e com tendência a mudanças. Mesmo que não sejam agradáveis, as transformações serão necessárias para que novos caminhos se alinhem, trazendo conexões com os seus propósitos.

Uma dose extra de energia te ajudará a ir em busca dos seus sonhos. Contudo, as emoções ficarão mais intensas e um pouco descontroladas. Para equilibrar essa situação, será necessário acolher as suas dores e permanecer em ambientes confortáveis.

Por fim, o período será favorável para sair da zona de conforto, desapegar e se aventurar por novos lugares, encontrando caminhos que sejam melhores e mais seguros.

Fase intensa no amor

Este será um mês movimentado no campo afetivo. Você terá mais abertura e flexibilidade para conhecer novas pessoas ou viver novas experiências. Será um período propício para transitar em diferentes mundos, aprender coisas novas e, até mesmo, viajar. Entretanto, no início do mês, atente-se à tendência a enganos e ilusões. A prática de atividades artísticas te ajudará a amenizar os desafios. A habilidade para se comunicar estará em alta, o que poderá resolver situações que precisam de uma boa conversa.

Maio será um mês positivo para Touro (Imagem: Adam Vilimek | Shutterstock)

Período favorável no trabalho e nas finanças

Você terá a oportunidade de ver seus projetos caminhando com mais tranquilidade neste mês. Algumas portas poderão se abrir e seu brilho pessoal estará em alta. Você terá facilidade para expor as suas ideias e aprender com os outros.

Por volta da metade do mês, com a entrada de Júpiter no signo de Touro, a tendência é que os ventos soprem a seu favor. Entretanto, alguns assuntos dolorosos poderão vir à tona, levando a ações precipitadas. Por fim, aproveite o momento para realizar mudanças e inovar na sua forma de ganhar dinheiro, mas sem tirar os pés do chão.

Momentos desafiadores no ambiente familiar

Este tende a ser um mês desafiador nas relações familiares, com o aumento de conflitos e desentendimentos. Haverá uma certa disputa de poder, irritabilidade, ações impulsivas, além do seu desejo de imposição. Algumas dores e feridas poderão ser acionadas, deixando o ambiente mais tenso. Mesmo que seja algo desafiador, será preciso ressignificar tais situações. Além disso, a fim de que haja equilíbrio, procure gerenciar as suas emoções e pense bem antes de agir.

Por astróloga Thaís Mariano