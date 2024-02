Síndrome do pescoço de texto: entenda o problema causado pelo uso do celular

Fisioterapeuta explica como a dor causada pelo uso do smartphone pode afetar a saúde do corpo

Uso excessivo de aparelhos eletrônicos tem tornado a síndrome do pescoço de texto frequente Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock

A chegada dos smartphones revolucionou a vida dos seres humanos. É inegável que com tantas utilidades e possibilidades eles tenham se tornado nosso fiel companheiro, estando conosco o tempo todo, inclusive nas atividades em que eles não precisam estar. Por isso, está cada vez mais comum as pessoas serem diagnosticadas com a síndrome do pescoço de texto.

Essa síndrome, também conhecida como text neck (em inglês), de acordo com o fisioterapeuta Bernardo Sampaio, é caracterizada pela sobrecarga da musculatura do pescoço, exatamente o que as pessoas costumam fazer ao longo do dia, passando horas com a cabeça inclinada para baixo olhando para a tela do celular.

Sintomas mais comuns

Conforme explica o especialista, dentre os principais sintomas dessa síndrome estão as “dores na região do pescoço que podem começar a descer para os ombros”, além de dores de cabeça, sensação de peso nos ombros e coluna desalinhada.

Movimentar o pescoço ajuda a evitar a síndrome Imagem: Vasily Gureev | Shutterstock

Prevenção e tratamento

Bernardo Sampaio alerta que é importante se precaver e tratar essa síndrome ainda no começo, para não haver prejuízos à saúde do corpo no futuro. “Para isso, podemos começar diminuindo o tempo que gastamos no celular e tablet, e quando formos utilizá-los é interessante sempre movimentar a cabeça, soltar o pescoço e permanecer em posição confortável”, recomenda.

Existem alguns exercícios que podem ser feitos a fim de evitar ou diminuir a dor causada pelo text neck, “como movimentar a cabeça, fazendo meia-lua, e depois girando-a em uma volta completa ou alongar a região do trapézio, inclinando a cabeça, e com o auxílio da mão, puxando levemente para baixo”, ensina o fisioterapeuta.

O que dizem as pesquisas?

Vários estudos estão sendo realizados para saber o quão grave essa síndrome pode ser e de quais maneiras ela pode afetar a qualidade de vida. Alguns deles apontam que a longo prazo o text neck pode chegar a causar lesões na coluna cervical. No entanto, pesquisas continuam sendo realizadas para confirmar essa informação.

Além disso, o uso de smartphones ainda é recente e, por esse motivo, é necessário continuar avaliando o assunto ao longo dos anos para podermos ter certeza sobre como isso pode afetar as pessoas futuramente.

Por Julia Vitorazzo